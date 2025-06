Kevin Smith weiß genau in diesem Moment genau, worüber er sich ändern würde Dogma. Sein vierter Film, der dem von der Kritik gefeierten Folgen folgt Amy jagenfand den Filmemacher, der Glauben und Religion durch seine Signatur -Linse erforschte und zu viel expliziter Sprache, Gewalt und sexueller Inhalte führte.

Smith feiert jetzt sein 25 -jähriges Jubiläum und war seit dem letzten Monat auf Tour mit dem Film („Mindestens zwei Shows pro Nacht in 20 verschiedenen Städten“), ganz zu schweigen von einer kürzlichen Zugabe von Zugabe in Cannes. Was bedeutet, dass Smith „die Hölle ausgeschaltet hat Dogma“Eine Erfahrung, die hervorgehoben hat, was er als Mängel ansieht.

Trotz des Fehlens von Handys denkt er: „Es spielt ziemlich aktuell.“ Es gibt jedoch zwei spezifische Momente, in denen er das Gefühl hat, dass der Film wirklich sein Alter gezeigt hat: Eine, die später im Film ein Schuss aus dem Film ist, als Ben Affleck in Engelsform vor der Kirche herabsteigt. „Es ist einige der frühesten CGI, also sieht es aus.“

Das ist jedoch nur ein Schuss. Wo der Film wirklich sein Alter zeigt, ist Smith eine Szene später im Film, als George Carlins Cardinal Glick sich weigert, eine Zeremonie abzurufen und sagt, dass „die katholische Kirche keine Fehler macht“.

In der Szene weisen Charaktere, die Chris Rock und Linda Fiorentino gespielt haben, auf zwei krasse Beispiele hin, die Glick falsch lagen: „Was ist mit der stillen Zustimmung der Kirche mit dem Sklavenhandel?“ und „und seine Plattform der Nichtbeachtung während des Holocaust?“ Glick sagt: „In Ordnung, Fehler wurden gemacht.“

Smith sagt, dass ich während der Tour jeden Abend, als ich diesen Film von der Rückseite des Theaters gesehen habe, sagte: „Schau, diese beiden Beispiele sind absolut schrecklich, aber wo ist das dritte noch abscheulichere Beispiel?“ Für mich fühlt es sich an, dass entweder der Filmemacher stumpf ist und den zügellosen sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche, von dem wir in den letzten 25 Jahren gelernt haben, nicht erkannt oder sich dessen nicht bewusst ist, als sie den Film schrieben. “

In Smiths Fall war es der letztere: „Der erste Entwurf dieses Films wurde schon vor dem (sein Debüt 1994) geschrieben (1994). Angestellte – 1991, 1992 „, sagt er.“ Und als wir in die Produktion gingen, war es wie ’98. “ Der Boston GlobusDie Durchbruch über die Kirche, die den Kindesmissbrauch berichtet, wurde in der Zwischenzeit erst Januar 2002 veröffentlicht.

Aber obwohl er eine sehr vernünftige Entschuldigung dafür hat, dass er das nicht anerkannt hat Dogma„Jede Nacht, wenn ich das höre, fehlt mir das deutlich“, sagt Smith. „Das ist ehrlich gesagt das einzige, was ich hinzufügen würde, wenn ich George Lucas es könnte und etwas hinzufügen würde.“

Die Darstellung des Katholizismus durch den Film war zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung umstritten genug, um eine Menge negativer Aufmerksamkeit zu erregen, was dazu führte, dass Smith einen erweiterten Haftungsausschluss schrieb, um den Film zu öffnen – mehrere Karten des Textes und fragte das Publikum, dass „Bevor Sie darüber nachdenken, jemanden über diese Kleinigkeit eines Films zu verletzen.

„Es ist verrückt, damit auf Tour zu sein“, sagt Smith über die Eröffnung. „Ich musste das in 20 Städten und so weiter durchsetzen und als Filmemacher wäre es für mich ein Anathema, so viel Schreiben auf dem Bildschirm zu schreiben und den Beginn des Films zu verlangsamen.“

Er fügt jedoch hinzu: „Es spielt immer noch. Jeden Abend, als es anfing, würde ich von hinten schreien: ‚Sorry Kinder, das heißt, das Lesen. Wir haben das in den 90ern gemacht. Und ich würde sagen: „Da ihr 50 Dollar dafür bezahlt habt, sollte ich es euch vorlesen.“ Also würde ich es bei jedem Screening tatsächlich laut vorlesen. “

Zu dieser Zeit fühlte sich die Notwendigkeit eines Haftungsausschlusses für Smith ziemlich real an: „Es stammte buchstäblich von einem Ort, an dem wir Morddrohungen bekamen. 400.000 Hasser Mail, drei Todesdrohungen. Sie mussten Metalldetektoren in den Palais in Cannes und Scheiße installieren.“

Ursprünglich wollte Smith den Film mit dem Epigramm „Männer werden verrückt in Gemeinden. Sie werden nur nacheinander besser.“ Und dann würde das Zitat einem Gordon -Sumner zugeschrieben, und dann würde es in Klammern sagen, weil er in einem Lied sagte. “ Stattdessen drängte ihn das Studio, „das Zitat des Stichs gehen zu lassen und etwas über“ Lass uns nicht über diesen Film getötet werden „. Also ließ ich mich inspirieren Monty Python und der Heilige Gral – Also konnte ich so sein, dass es in Ordnung sein konnte, es gibt ein Modell. “

Die Eröffnung gab Smith die Möglichkeit, „den Stift in den Ballon zu stecken, denn die Leute, die diesen Film 1999 sehen werden, sind wie ‚werden wir getötet? Ich habe Dinge gehört.‘ Aber sofort haben wir das Publikum beruhigt und wie „Hey Mann, denken Sie nur an den Schnabeltier.“

Fügt Smith hinzu: „Es ist verrückt, wie gut dieser Witz heute noch spielt. Als würde ich mit ihm auf Tour gehen, sagte ich:“ Oh, ich muss durch diesen Cringey -Platypus -Witz sitzen. “ Funktioniert immer noch.

Nach seiner Multikity-Tour, Tour, Dogma wird ab dem 5. Juni in den USA und kanadischen Kinos erneut veröffentlicht. Laut Smith ist eine Fortsetzung in Arbeit.