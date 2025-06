Heute früher wurde berichtet, dass Jonathan Joss, der Sprachschauspieler, der für seine Rolle in bekannt ist King of the Hillwurde am Sonntag tragisch erschossen, nachdem ein Streit mit seinem Nachbarn. Jetzt hat Joss ‚Ehemann, Tristan Kern de Gonzales, eine Erklärung abgegeben, in der enthüllt, dass der Vorfall tatsächlich ein Hassverbrechen war:

Mein Mann Jonathan Joss und ich waren in eine Schießerei verwickelt, während sie die Post an der Stelle unseres ehemaligen Zuhauses überprüfte. Dieses Haus wurde nach über zwei Jahren Drohungen von Menschen in der Gegend niedergebrannt, die uns wiederholt sagten, sie würden es in Brand setzen. Wir haben diese Bedrohungen für die Strafverfolgung mehrmals gemeldet und nichts wurde getan.

Während dieser Zeit wurden wir regelmäßig von Personen belästigt, die deutlich machten, dass sie unsere Beziehung nicht akzeptierten. Ein Großteil der Belästigung war offen homophob.

Als wir auf die Website zurückkehrten, um unsere Post zu überprüfen, entdeckten wir den Schädel eines unserer Hunde und sein Geschirr in klarer Sicht. Dies verursachte uns beide schwere emotionale Belastungen. Wir fingen an, als Reaktion auf den Schmerz dessen zu schreien und zu weinen.

Während wir dies taten, näherte sich ein Mann auf uns. Er fing an, gewalttätige homophobe Unruhen auf uns zu schreien. Dann hob er eine Waffe aus seinem Schoß und schoss.

Jonathan und ich hatten keine Waffen. Wir haben niemanden bedroht. Wir trauern. Wir standen nebeneinander. Als der Mann feuerte, schob mich Jonathan aus dem Weg. Er rettete mein Leben.

Jonathan ist mein Mann. Er gab mir in unserer gemeinsamen Zeit mehr Liebe als die meisten Menschen jemals. Wir waren frisch verheiratet. Wir haben den Valentinstag ausgewählt. Wir waren gerade dabei, einen Trailer zu suchen und unsere Zukunft zu planen.

Er wurde von jemandem ermordet, der zwei Männer, die sich liebten, nicht ertragen konnte.

Der mutmaßliche Verdächtige, der als Sigfredo Alvarez-Cega identifiziert wurde, wurde kurz nach der Schießerei verhaftet und wegen Mordes angeklagt.

Joss sprach Redcorn auf King of the Hill von Seasons 2 bis 13 und hatte in diesem Sommer Linien für die bevorstehende Wiederbelebung der Serie auf Hulu aufgenommen. Er spielte auch vor allem Chief Ken Hotate auf der NBC -Sitcom Parks und Erholung.

