Finn Wolfhard ist offiziell alleine gegangen. Nachdem Calpurnia und die Aubreys vorgegangen waren, die Fremde Dinge Star tritt unter seinem eigenen Namen mit Alles Gute zum Geburtstagein Album mit auf Band gesättigten Indie-Rock, das aus Elliott Smith, Ben Lee, Daniel Johnston und einer Garage-Punk-Lautstärke für ein gutes Maß zieht. Der Schauspieler sprach mit Kyle Meredith alles darüber, und Sie können sich die obige Episode anhören oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Wolfhard schrieb 50 Songs in einem einzigen Jahr und war dann die persönlichsten, um alleine aufzunehmen, und planten zunächst, sich hinter einem Bandnamen zu verstecken. „Aber dann habe ich beschlossen, einfach ganz rein zu gehen und es unter meinem Namen zu machen“, sagt er. „Weil Sie wissen, es ist eine persönliche Aufzeichnung.“ Es ist auch eine zutiefst nostalgische. Auf Tracks wie „Crown“ sehnt er sich nach einfacheren Zeiten: „Wenn Sie ein Kind sind, ist alles für Sie/ Rückblickungen, das war eigentlich so ein Luxus.“

Nun das Fremde Dinge Wolfhards blickte auf fast ein Jahrzehnt in einer der größten Shows des 21. Jahrhunderts. „Ich habe eine einmalige Sache erleben und gleichzeitig nur herausgefunden, wer ich war“, sagt er. „Es war komisch. Und schön. Und sehr, sehr öffentlich.“ Die Show mag vorbei sein, aber ihr Einfluss verweilt – nicht zuletzt wegen der Beziehungen, die er zu den Darstellern hergestellt hat.

„Joe (Keery) war für mich sehr einflussreich … Er hat meine Liebe zu Indie Rock gestartet“, sagt er, auch seine frühere Erfahrungen in Pupps Musikvideo und Keery, die ihn zum Posten von Tier, Twin Peaks und der Chicagoer Musikszene vorstellte. „Er hat sehr einflussreich für mich. Und auch jemand, den ich um Rat bittet. Ich werde Demos an (ihn) oder sogar Album -Covers oder was auch immer es ist und ihn fragen, was er darüber denkt. Weil er ein sehr kollaborativer Typ ist und er ein großartiger Typ ist.“

Hören Sie Finn Wolfhard, über Alles Gute zum Geburtstag, Anwesend Fremde Dinge, und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten. Sie können sich auch Wolfhard auf einer kurzen Tour im Juni ansehen, indem Sie hier Tickets erhalten.

