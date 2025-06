FolgeDer Bericht zur Mitte des Jahres wird mit einer Zusammenfassung der 10 besten Filme von 2025 bisher fortgesetzt. Seien Sie gespannt auf weitere Listen während der Woche, während wir die anderen Medien, die unsere Aufmerksamkeit in der ersten Jahreshälfte auf sich zogen, wie die 30 besten Alben von 2025 bisher auf sich gezogen haben.

Vampire. Krieg. Männliche Freundschaft. Wirklich schlechte Tage. Was bisher am aufregendsten an den besten Filmen von 2025 ist, ist, dass es zwar einige Franchise -Einträge unter unseren Favoriten gibt, so viele von ihnen die mutige Innovation im Film darstellen, wenn talentierte Filmemacher die Möglichkeit haben, wirklich auf dem Bildschirm zu spielen. (Einschließlich dieser Franchise -Einträge, ob Sie es glauben oder nicht.)

Bisher im Jahr 2025 haben die Filme das musikalische Biopic (wieder) neu erfunden, eine erfinderische neue Möglichkeit gefunden, Geschichten über Raubtiere zu erzählen, und erinnerte uns daran, wie viel Spaß es machen kann, wenn Horror und Comedy kombinieren. Nicht alle folgenden Filme haben die Abendkasse verbrannt, aber einige von ihnen haben bewundernswert gut gespielt, da die Theaterverteilung ständig seine Fähigkeit beweist, gegen unmögliche Chancen am Leben zu bleiben. Die dauerhafte Botschaft ist, dass das Publikum in die Kinos geht, wenn auch richtig motiviert – und nichts motivierteres als ein wirklich großartiger Film.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor