Als der erste Trailer von Danny Boyle lang erwartet wurde 28 Jahre später Im Dezember debütierte eine „infizierte“ Person, die gerade genug wie Cillian Murphy aussah, damit wir uns über das Schicksal seines Charakters aus dem ersten Film der Serie wundern. 28 Tage später. Diese Theorie wurde schnell entlarvt, aber Boyle und Produzent Andrew MacDonald haben beide bestätigt Oppenheimer Star wird nicht in erscheint in 28 Jahre späterEr wird in der kommenden Fortsetzung auftauchen 28 Jahre später: der Knochentempelder sich dann in einen dritten, unbestätigten Film ernähren könnte, um die Trilogie abzuschließen.

Murphy ist nicht nur ein ausführender Produzent am ersten 28 Jahre späterBoyle hat IGN jetzt gesagt, dass Murphys Auftritt in Der Knochentempel soll den dritten Film einrichten.

„Es gibt eine Coda … es ist keine Coda, es ist der Epilog oder ein Endthema am Ende des ersten Films (28 Jahre später) Das gibt Ihnen eine Übergabe an den zweiten Film “, sagte der Regisseur. Es ist also sehr ehrgeizig. Wir haben noch nicht das Geld für das dritte. Es wird abhängen, wie der erste es tut, denke ich. Aber hoffentlich geben sie uns die Startart für das Geld und für das dritte. Jeder steht wirklich dafür. Einschließlich Cillian. “

Verwandte Video

Angesichts der Art und Weise, wie Murphy in den letzten Jahren ausgebrochen ist, hofft man, dass das Geld kein allzu großes Hindernis wäre. 28 Jahre später: der Knochentempel Premieren im Januar 2026, und Murphy wird bald in einem neuen zu sehen sein Peaky Blinders Film für Netflix.