Die Corona Capital in Mexiko -Stadt hat seine Aufstellung von 2025 mit Foo Fighters, Chappell Roan und Linkin Park als Headliner sowie Queens of the Stone Age, Deftones, Vampire Weekend, Alabama Shakes, Müll, Weezer, Franz Ferdinand und Jelly Roll enthüllt.

Das dreitägige Festival findet vom 14. bis 16. November in Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt statt. The newly revealed 2025 lineup also boasts names like TV on the Radio, Grizzly Bear, 4 Non Blondes, Lucy Dacus, Damiano David, Aurora, Mogwai, Jerry Cantrell, PinkPantheress, Of Monsters and Men, Lola Young, James, OMD, Cut Copy, Waxahatchee, Jehnny Beth, AFI, Kaiser Chiefs, Nilüfer Yanya, Marina, Jet, Aluna, Samia und mehr. Siehe das vollständige Aufstellungsplakat unten.

Tickets für Corona Capital 2025 werden ab Freitag, dem 6. Juni, über Ticketmaster verkauft.

