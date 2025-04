Coachella 2025 wird viele seiner Sets aus dem ersten und Wochenend zwei in YouTube und Coachellas App livestream.

Die Zuschauer können aus sieben Live -Feeds von Coachella -Bühnen (Hauptbühne, Außentheater, Sahara, Mojave, Gobi, Sonora und Quasar) wählen, mit der Option, bis zu vier Auftritte gleichzeitig in einem 4 × 4 -Gitter zu streamen. Der Livestream beginnt täglich um 16:00 Uhr PT / 19:00 Uhr ET, wobei der Spaß am Freitag, dem 11. April, offiziell beginnt.

The livestream schedule (seen below) promises Lady Gaga, Green Day, Post Malone, and Travis Scott, along with Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Kraftwerk, The Misfits, Clairo, LISA, JENNIE, The Prodigy, Weezer, The Go-Go’s, DJO, ENHYPEN, Three 6 Mafia, Japanese Breakfast, and many more. Wir werden diesen Artikel weiter aktualisieren, wenn weitere Livestream -Details angekündigt werden.

Lesen Sie hier unsere Aufschlüsselung von Coachellas Aufstellung 2025. Ob wir es nicht glauben, es ist nicht zu spät, persönlich am Festival teilzunehmen, da noch Last-Minute-Tickets verfügbar sind.

Coachella 2025 Livestream -Zeitplan

* Alle Zeiten in Pt

Freitag, 11. April:

04:00 – Chris Lorenzo (3)

04:00 – Saint Jhn (4)

04:00 – Bundesstaat Marbou (5)

04:00 – Tops (6)

04:05 – Seun Kuti & Ägypten (2)

04:20 – du heilige Seelen (1)

04:45 – 4batz (5)

04:50 – Lola Young (4)

05:00 – Julie (6)

05:15 – Drei 6 Mafia (3)

05:25-Die Go-Go’s (2)

05:30 – Parisi (5)

05:40 – Marina (1)

05:40 – Ravyn Lenae (4)

05:45 – Glixen (6)

05:55 – D4VD (5)

06:05 – DJO (4)

06:10 – Sara Landry (3)

06:10 – Kniescheibe (6)

06:45 – Tyla (2)

07:00 – Ag Cook (5)

07:05 – gegen Selbst (6)

07:10 – Benson Boone (1)

07:15 – Austin Millz (3)

07:20 – Eyedresse (4)

07:30 – Los Mirlos (6)

07:45 – Lisa (3)

08:15 – Artemas (5)

08:20 – Die Marias (2)

08:35 – Miike Snow (4)

08:40 – Geschwindigkeit (6)

09:00 – Missy Elliott (1)

09:10 – yeat (3)

09:30 – CA7RIEL & PACO AMOROSO (5)

10:00 – Hitech (6)

10:05 – Das Wunderkind (4)

10:10 – Parzellen (2)

10:25 – Glorilla (3)

10:40 – Indo Warehouse (5)

11:10 – Lady Gaga (1)

11:10 – The Martinez Brothers & Loco Dice (2)

10:20 – Chris Lake (4)

11:50 – Senf (3)

Samstag, 12. April:

04:00 – Jimmy Eat World (1)

04:00 – Tink (2)

04:00 – Weezer (4)

04:00 – Judeline (6)

04:05 – Glasstrahlen (5)

04:10 – Alok (3)

04:55 – Yo Gabba Gabba! (4)

05:00 – Unterstriche (6)

05:05 – Japanisches Frühstück (2)

05:15 – Viagra Boys (5)

05:25-T-Pain (1)

05:25 – Disco -Linien (3)

05:45 – Gefängnisbeziehung (6)

05:55 – Sam Fender (4)

06:05 – Mittelbau (5)

06:10 – Blonde Redhead (6)

06:25 – Gustavo Dudamel (2)

06:30 – Talón (3)

06:30 – 2Hollis (5)

06:45 – Shoreline Mafia (3)

07:10 – zusammen Pangea (6)

07:15 – Charli XCX (1)

07:15 – Ivan Cornejo (4)

07:35 – Gruß (3)

08:15 – Clairo (2)

08:20 – Darkside (2)

08:25 – Hanumankind (4)

08:30 – VTSS (6)

08:35 – Enhypen (3)

09:05 – Green Day (1)

09:40 – Beth Gibbons (5)

09:45 – über & darüber hinaus (2)

09:45 – Horsegiirl (4)

09:50 – Mau P (3)

09:50 – El Malilla (6)

11:00 – Die Dare (4)

11:00 – RAWAYANA (5)

11:20 – Die Außenseiter (2)

11:30 – Keinemusik (3)

11:40 – Travis Scott (1)

11:55 – Barry kann nicht schwimmen x 2Manydjs x Salute (4)

Sonntag, 13. April:

04:00 – meute (2)

04:00 – Interplanetarischer Verbrecher (3)

04:00 – Die Strände (5)

04:05 – Shaboozey (1)

04:10 – Muni Long (4)

04:10 – Wisp (6)

04:55 – Kumo 99 (6)

05:00 – Keshi (2)

05:00 – Ben Bohmer (3)

05:00 – Amaarae (5)

05:20 – Softes Spiel (6)

05:25 – Beachadoobee (1)

05:25 – Jessie Murph (4)

05:50 – Tom Breu (3)

05:50 – hoffe Tala (5)

06:00 – Sammy Virji (3)

06:05 – Bob Vylan (6)

06:10 – FCUKERS (4)

06:15 – immer noch woozy (2)

06:20 – Mohamed Ramadan (5)

06:30 – Circle -Jerks (6)

06:40 – Rema (4)

07:00 – Junior H (1)

07:00 – Boris Brejcha (3)

07:25 – Bigxthaplug (5)

07:40 – Ingwerwurzel (6)

07:45 – Jennie (2)

08:00 – Keller Jaxx (4)

08:10 – Chase & Status (3)

08:35 – Megan thee Hengst (1)

08:35 – Arca (5)

09:05 – Schneestier (6)

09:10 – Zedd (2)

09:25 – Kraftwerk (4)

09:35 – Ty Dolla $ ign (3)

09:55 – Amyl und die Sniffer (5)

10:25 – Post Malone (1)

10:45 – Tiësto (4)

10:55 – Polo & Pan (2)

10:55 – xg (3)

Hauptbühne – Kanal 1

https://www.youtube.com/watch?v=y2fzdmuj5pi

Außentheater – Kanal 2

https://www.youtube.com/watch?v=WXWAWRL_NY8

Sahara – Kanal 3

https://www.youtube.com/watch?v=AFO7R8TQTSW

Mojave – Kanal 4

https://www.youtube.com/watch?v=bajnpdn6vg8

Gobi – Kanal 5

https://www.youtube.com/watch?v=KG-SWKXOBG

Sonora – Kanal 6

https://www.youtube.com/watch?v=tdhrglciyww

Quasar – Kanal 7

https://www.youtube.com/watch?v=1mojg5Vth-y