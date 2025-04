Der Schauspieler Eric Dane hat gezeigt, dass bei ihm amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert wurde.

In einer Erklärung an MenschenDane sagte: „Bei mir wurde ich als diagnostiziert. Ich bin dankbar, dass ich meine liebevolle Familie an meiner Seite habe, während wir in diesem nächsten Kapitel navigieren.“

Dane drückte auch aus, dass er sich „glücklich“ fühlte, zu diesem Zeitpunkt weiter arbeiten zu können. Er sagte Euphorie Nächste Woche “, bevor ich zu dem Schluss kam:„ Ich bitte Sie, meine Familie und mich in dieser Zeit Privatsphäre zu geben. “

ALS ist eine seltene degenerative Erkrankung, die Nervenzellen im Gehirn und in der Wirbelsäule beeinflusst, was dazu führt, dass Patienten ihre Fähigkeit verlieren, sich unabhängig zu bewegen, zu sprechen und zu atmen. Laut der Muscular Dystrophy Association sterben die meisten Menschen innerhalb von drei bis fünf Jahren an einer Diagnose, aber einige Personen leben 20 Jahre oder länger.

Jetzt 52, Dane, ist seit den 90er Jahren eine Hauptstütze von Film und Fernsehen mit denkwürdigen Rollen in Titeln wie FasziniertAnwesend Grays AnatomieAnwesend Marley & ichund mehr. Seit 2019 ist er in erschienen Euphorie Als Cal Jacobs hat sich Nates verschlossener Vater, der sich mit Jules im Piloten der Serie zusammengetan hat.

Die dritte Staffel von Euphorie soll am 14. April mit der Produktion beginnen und seit der zweiten Staffel im Jahr 2022 erwartet. Anfang dieses Jahres. Folge nannte es eine der am meisten erwarteten Fernsehsendungen von 2025.