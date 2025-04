In der Staffel 7 Schwarzer Spiegel Episode „Plaything“, ein ehemaliger Videospieljournalist (Peter Capaldi), erklärt der Polizei, wie ein Computerspiel aus der 90er-Jahre-Ära nannte Schwanger übernahm sein Leben. Und jetzt kannst du auch Lebe den Albtraum Finden Sie heraus, worum es bei der ganzen Aufregung geht, wie Netflix eine mobile Version von veröffentlicht hat Schwanger Für Android- und iOS -Geräte.

Über einen QR -Code in den Episoden -Credits für „Plaything“ und spielbar, nur für Netflix -Abonnenten, entdeckt werden. Schwanger Erholt das Tamagotchi-artige Gameplay in der Episode, da der Benutzer die zunehmende Anzahl entzückender Zwitschern, die definitiv nichts Unfreudiges nicht mehr wachsen, füttern, unterhalten und reinigen. Nachdem ich nur fünf Minuten gespielt hatte, konnte ich acht Happy Frolicking Trepters zum Betrüger bekommen, und ich hörte erst nach fünf Minuten auf zu spielen, weil ich diesen Artikel beenden musste.

Schwanger ist nur die neueste interaktive Erfahrung unter dem Schwarzer Spiegel Brand, der nach der bahnbrechenden „Bandersnatch“ der Show ausgewählt wird, die Sie im eigenen Land-Abenteuer erzählen. Es ist vielleicht kein Zufall, dass „Plaything“ unter anderem fast eine direkte Fortsetzung von „Bandersnatch“ mit der Rückkehr von Will Poulter als Tuckersoft -Gründer Colin Ritman ist.

Verwandte Video

In „Plaything“ erfahren wir, dass Ritman das Spiel 1994 abgesagt hat, bevor es weit verbreitet wurde, und per Netflix ‚Tudum die Veröffentlichung von Schwanger bedeutet „Sie können selbst sehen, warum das Spiel abgesagt wurde.“ Möglicherweise benötigen Sie mehr als fünf Minuten Spielzeit, um genau herauszufinden, was dies auf einer tieferen Ebene bedeutet, aber von Anfang an ist es ziemlich süchtig. (Vertrauen Sie einem anderen ehemaligen Videospieljournalisten, Schwarzer Spiegel Schöpfer Charlie Brooker, um zu wissen, was er tut.)

Schwarzer Spiegel Staffel 7 wurde am Donnerstag, den 10. April mit sechs Folgen uraufgeführt, und „Plaything“ ist nicht die einzige, die sich wie eine Fortsetzung anfühlt. Lesen Sie hier unsere vollständige Rezension der Saison.