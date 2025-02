Die Nummer eins auf Netflix ist ein wöchentliches Rampenlicht für alles, was derzeit das beliebteste ist, das am beliebtesten Streaming -Service der Welt ist. Manchmal wird es ein Film sein. Manchmal wird es eine TV -Show sein. Was auch immer es ist, viele Leute sehen eindeutig zu und wir werden versuchen zu verstehen, warum mit einer kurzen Bewertung. Heute schauen wir uns die neue Amy Schumer-Star-Comedy an Irgendwie schwanger.

Netflix -Abonnenten, ich habe ein Rindfleisch bei sich. Die meiste Zeit dieser Woche, der 2022 Film Das Menü war der meistbeobachtete Film über den Service, und so freute ich mich darauf, mich über diesen Film zu schimpfen-sowohl über die Art und Weise, wie ich es für eine erfolgreiche Satire als auch über die kulturellen Kräfte, die derzeit im Spiel sind könnte Stellen Sie das Publikum an einem Film interessiert, der sich grundlegend um die Reichen essen.

Aber NooooooAmy Schumer und ihr neuestes Rom-Com, und stattdessen sind wir hier zusammen Irgendwie schwangerein Film, der nichts tiefgreifendes darüber zu sagen hat, wo wir als Kultur sind, aber zumindest eine einigermaßen lustige Leistung von Will Forte und einige süße Momente enthält. Vielleicht ist das eine eigene kulturelle Aussage: In Zeiten des Umbruchs wollen wir nur attraktive lustige Menschen sehen, die sich trotz einer Reihe von Missverständnissen und Lügen verlieben. Es sendet eine Nachricht, die ungefähr so ​​subtil ist wie Das Menü‚S THE CHESESEBURGER DAU und auf lange Sicht vielleicht genauer.

So viel von Irgendwie schwangerunter der Regie von Tyler Spindel, wird nach Zahlen schmerzhaft malen. Zu Beginn des Films ist unser Mädchen Lainy (Schumer) aufgeregt, weil ihr Freund Dave (Damon Wayans Jr.) sie für ein großes, ausgefallenes Abendessen herausnimmt, und sie ist sich ziemlich sicher, dass dies einen Vorschlag der Ehe auf ihrem Weg kommt. Jeder, der jemals eine ROM-COM gesehen hat nicht Präsentieren Sie sie jedoch mit einem Ring Irgendwie schwanger Erholt genau einen halben Punkt zu seinen Gunsten, weil er einen relativ neuen Grund für Lainy aufbrachte, sich während des Abendessens von ihm zu trennen.

Neu Single, Lainy ist auch verblüfft, weil ihre beste Freundin Kate (Jillian Bell) gerade schwanger wurde und Lainy sich zurückliegt. Eines Tages, nur um sich besonders zu fühlen, legt Lainy eine gefälschte Schwangerschaftsbeule auf, und während sie die besondere Aufmerksamkeit erregt, die schwangere Frauen erhalten (wenn sie nicht von ihren Partnern ermordet werden), macht sie einen neuen Freund, dessen Bruder Josh (Der oben erwähnte Wille Forte) ist auch qualitativ hochwertiges Material für Liebesinteresse. Okay, das ist, obwohl Josh kürzlich selbst Single ist und in der Garage seiner Schwester lebt. Zumindest haben sie niedliche Scherze!

Jetzt lügt Lainy ihre neuen Freunde an, schwanger zu sein und zu versuchen, diesen Trick vor ihren älteren Freunden zu behalten. Es gibt zahlreiche Sichtgebags, die um Schumer basieren, die Bump-First in Wände, Böden und andere Oberflächen krachen. Wahrscheinlich ist der lustigste, wenn Joshs Neffe sie buchstäblich in den (falschen) Bauch mit einem riesigen Küchenmesser sticht. Schumer ist nicht der einzige, der an den physischen Momenten der Komödie teilnehmen darf, wie Forte beweist, dass er buchstäblich für alles ist, und Urzila Carlson, ein Komiker aus Australien/Neuseeland, bekommt viele große, alberne Momente zum Spielen.

https://www.youtube.com/watch?v=lszkmj0dcq4

Es ist alles im Dienst einer narrativen Struktur, die Sie nicht gesehen haben können: Das Mädchen erzählt die große Lüge, verbringt den zweiten Akt des Films damit, ihr Bestes zu tun, um die Lüge trotz verschiedener Komplikationen am Leben zu erhalten, wird schließlich erwischt und verbringt dann den verbleibenden Bildschirm aus Zeit, wieder gut zu machen. Alle Änderungen an dieser Formel sind sehr minimal.

Dies fühlt sich ehrlich an, angesichts von Schumers Erfolgsbilanz in diesem Bereich: Ihre früheren Rom-Coms, Zugwrack Und Ich fühle mich hübschwaren beide unkonventionelle Spins auf dem Genre und ihre Hulu -Dramedy -Serie Leben & Beth zeigte sie fähig, nicht nur als Darsteller, sondern auch als Schriftsteller und Regisseur tiefer zu gehen. Während Schumer nicht schrieb Ich fühle mich hübschsie schrieb Zugwrack und Co-Autor Irgendwie schwanger Mit Julie Paiva wäre dieser Film weniger frustrierend, wenn wir es nicht tun würden wissen Dass sie mehr fähig ist.

Und lassen Sie uns nicht in die Bedeutung des Erzählens von Geschichten über die Schwangerschaft in einer Zeit nach dem Roten kommen, weil Irgendwie schwanger Sicher glaubt das nicht, dass dies ein Thema von Interesse ist, außer dass das Recht einer Frau geworfen wird, die Wahl einer Frau zu wählen. Lainy will nur Mutter sein! Heutzutage nichts kompliziertes daran.

Irgendwie schwanger ist einer dieser Filme, in denen Sie das Gefühl haben, die Dinge irgendwie geerdet zu halten, und dann erhalten Sie einen Schwangerschafts -Yoga -Kurs, in dem der Schwerpunkt auf Queefing und einem öffentlichen Schullehrer liegt, der im Unterricht Dinge tut, die in der realen Welt bekommen würden Ihr sofort abgefeuert. (Dinge wie in Brand zu setzen, um klar zu sein.

Die Nebenbesetzung zeigt viele Favoriten, von Jillian Bell, um ihr nuancierterer Seite zu großer Wirkung zu zeigen, bis zu Joel David Moore, Chris Geere und Alex Moffat, die alle so bald zukünftiger Väter erscheint, die keine Ahnung haben, was sie haben. Re -tue (aber jeweils auf ihre eigene Weise). Und Schumer selbst bleibt so lustig und furchtlos wie immer, da viel von der physischen Komödie dank ihres Engagements echtes Lachen erzeugt, das oft durch Forte’s eigene solide Instinkte ermöglicht wird.

Es mag sich bemühen, nicht so politisch zu sein wie dieser Artikel, aber Irgendwie schwanger ist eine relativ schmerzlose, wenn auch vorhersehbare Ablenkung. Das erklärt vielleicht seine Popularität in dieser Woche und vielleicht darüber hinaus. Vielleicht sollten wir einfach dankbar sein Irgendwie schwanger durfte sogar sagen, dass Frauen ein Recht zu wählen haben. Wer weiß, wo das in einem Jahr stehen wird.

Irgendwie schwanger Streaming jetzt auf Netflix.