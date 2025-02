David Lynch starb an den Folgen eines Herzstillstands, wobei eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung als zugrunde liegende Ursache laut einer Sterbeurkunde, die vom Los Angeles County Department of Public Health (über TMZ) veröffentlicht wurde, hervorgeht.

Der 78-jährige Filmemacher verstarb am 16. Januar 2025. Er wurde eingeäschert und seine sterblichen Überreste wurden auf dem Hollywood Forever Cemetery beigesetzt, heißt es in der Sterbeurkunde.

Ein lebenslanger Raucher, Lynch, hatte seit 2020 an Emphysem. In den letzten Monaten hatte die Krankheit ihn auf sein Zuhause und den zusätzlichen Sauerstoff beschränkt. Laut Deadline musste Lynch aufgrund des Sonnenuntergangsfeuers aus seinem Haus in Los Angeles aus dem Haus in Los Angeles umziehen und „dann schlechter drang“.

