Wenn Sie auf die Geschichte der Oscars zurückblicken, werden Sie sehen, wie oft vergangene Gewinner waren riesig Filme in Scope. Aus In achtzig Tagen auf der ganzen Welt Zu GladiatorEpen waren der Name des Spiels. Das ist immer noch ein Trend (letztes Jahr des letzten Jahres Oppenheimerals Beispiel). Die Academy Awards 2025 haben jedoch gezeigt, dass Oscar -Wähler auch eine echte Wertschätzung für Geschichten haben, die im Bereich umfangreich sind, als Anora gewann das beste Bild zusammen mit vier weiteren großen Auszeichnungen.

In der Tat der diesjährigen Kandidaten, Anora War nicht nur eine der kleineren Geschichten, sondern auch wahrscheinlich auch die, die am besten als Komödie beschrieben werden könnte. (Beweis, dass die Dinge haben Wirklich für die Oscars verändert.) Sein Schwung war so mächtig, dass es den erwarteten Sieg für Demi Moore in überforderte Die Substanz; Moore’s Awards -Saison -Erzählung war mächtig, aber es konnte die Zuneigung der Akademie zu der Geschichte von Mikey Madisons Sexarbeiterin gegen russische Oligarchen nicht überwinden.

Vielleicht, wie der Gastgeber Conan O’Brien später am Abend scherzte, „freuen sich die Leute, dass jemand im heutigen Klima einen mächtigen Russen stand“. Dieser Witz war vielleicht eine der wenigen politisch themenen Teile der Nacht. Ansonsten war das, was derzeit in der amerikanischen Politik passiert, weitgehend am Rande – insgesamt kam der politische Moment der Nacht von den Gewinnern für den Dokumentarfilmfilm. Kein anderes Landder über „die grausamere Zerstörung von Gaza und seinen Menschen, die enden müssen, sprach, und die israelischen Geiseln, die brutal in das Verbrechen vom 7. Oktober aufgenommen wurden, das in ihrer Akzeptanzrede befreit werden muss“.

Der größte Sieg für Epen in diesem Jahr kam über Der Brutalist: Während Brady Corbets sehr langes Drama und Ein vollständiges Unbekanntes Beide verfolgten viele Jahre im Leben ihrer männlichen Protagonisten, Adrian Brody, letztendlich über Timothée Chalamet gewann, weil er einen fiktiven Architekten gespielt hat. Tatsächlich war Bob Dylan der vielleicht größte Verlierer der Nacht: Sein Biopic GO -Sieg ohne Gewinn, sondern der legendäre Folk -Sänger war auch die ganze Nacht über der Hintern mehrerer Witze, einschließlich Mick Jagger, der darauf hinwies, dass er jünger ist.

Wenn Sie in die diesjährigen Auszeichnungen gingen, gab es viele Fragen, wer in mehreren Kategorien tatsächlich gewinnen würde: Das einzige erwartete Ergebnis, der wahr wird, war die Unterstützung der Schauspieler -Gewinnerin Kieran Culkin für Ein echter Schmerz. Andernfalls gab es eine angesehene Menge an Teilen des Vermögens in Bezug auf die Auszeichnungen, wobei acht der 10 Nominierten für das beste Bild mindestens eine Auszeichnung gewannen. (Nickeljungen war das einzige andere Shutout, das sowohl für das beste Bild als auch für das adaptierte Drehbuch nominiert worden war.) Diese Wohlstandsaustausch war insbesondere in den Handwerkskategorien zutreffend, mit Der Brutalist Kinematographie und Punktzahl nehmen, Konklave Einnahme Böse Produktionsdesign und Kostümdesign nehmen, Emilia Perez für Originallied gewinnen, und Dune: Teil zwei Klang und visuelle Effekte nehmen.

In Bezug auf die Produktion lief O’Brien nicht so eng wie ein Schiff, wie er in seinem Eröffnungsmonolog versprach (der eine freche zeitversetzte Musiknummer darüber enthielt, wie er in dieser Nacht keine Zeit verschwenden würde). Zumindest hatten wir einige hochwertige Comedy -Teile, die über die Nacht verteilt waren, wie die Präsentation von Ben Stiller für den besten Produktionsdesign -Preis (unten).

https://www.youtube.com/watch?v=1USDFA_NNUQ

In der Zwischenzeit wurde das Segment in Memoriam nicht wie die vergangenen Jahre zu einer ablenkenden Tanzparty auf der Bühne. Stattdessen gingen die Produzenten in die vielleicht dramatischste Richtung: Ein Chor führte „lacrimosa“ von Mozarts durch Requiem während der Verstorbene durch Montage erkannt wurde. Es war fast eine Berührung zu hartnäckig; Emotionaler war der von Morgan Freemans herzliche Hommage an Gene Hackman, der gerade diese Woche im Alter von 95 Jahren verstorben ist.

Trotzdem war eine nette Geste aus dem in Memoriam die Art und Weise, wie es die Erfolge von Künstlern unterhalb der Linie zeigte, und stellte sicher, dass die Filme von Talent, die Sie vielleicht nicht mit Namen kennen, angeben. In der Tat, zwischen O’Briens Monolog, der die fleißigen Männer und Frauen anerkennt, die für das, was wir auf dem Bildschirm sehen, verantwortlich sind, und die Verwendung des fünf Moderatorenformats, um den Nominierten für die Kinematographie, das Kostümdesign und andere Kategorien Tribut zu zollen, demonstrierten die Oscars eine Menge Respekt für das Handwerk des Filmemachens auf jeder Ebene.

Wird ein weiterer intimer Film bei den Academy Awards 2026 triumphieren? Es gibt einige bemerkenswerte Epen, die im Jahr 2025 veröffentlicht werden sollen. Ein Jahr wie dieses ist jedoch eine Erinnerung daran Anora Kann so gewinnen, buchstäblich ist bei den Oscars alles möglich. Alles dank der Magie der Filme.