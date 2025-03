Conan O’Brien feierte am Sonntagabend seine Oscar -Verleihung bei den Oscars 2025. In einem unvergesslichen Monolog machte er sich etwas Spaß an sich selbst, bevor er einige Witze über die Star -Schauspieler und Filme machte, die in Hollywoods größter Nacht nominiert wurden.

Vor dem Monolog wurde ein vorbereites Segment ausgestrahlt, in dem O’Brien parodierte Die Substanz indem er aus Demi Moores Körper hervorgeht. „Hallo, Demi. Wie geht es dir?“ Sagte er, als er auf die Bühne ging. „Das war komisch. Ja, umständlich. Mir fehlt ein paar Autoschlüssel. “

“Ein vollständiges UnbekanntesAnwesend Ein echter SchmerzAnwesend Nosferatu – Dies sind nur einige der Namen, die ich auf dem roten Teppich gerufen wurde “, fuhr O’Brien fort, bevor ich die größte Streaming -Plattform übernahm.

„Netflix leitet alle Studios mit beeindruckenden 18 – zählen sie – 18 Preissteigerungen. Ja, und ich denke, sie können sie nächstes Jahr schlagen. “

In anderen Witzen kommentierte O’Brien zu Themen wie AI und verspottete Timothee Chalamet, Bob Dylan und Antonio Banderas, während er auf Filme wie anspielte Ein vollständiges UnbekanntesAnwesend Babygirlund die James Bond Franchise. Er sprach auch an Emilia Pérez Die offensiven Social -Media -Posts von Star Karla Sofía Gascón.

„Wir haben KI nicht benutzt, um diese Show zu machen“, versprach er. „Das würden wir niemals tun. Wir haben Kinderarbeit benutzt. Hey, sie sind immer noch Leute! Natürlich haben wir den kleinen Billy (und) verloren, das ist traurig. “

O’Brien wandte seine Aufmerksamkeit auf Timothée Chalamet zu und bemerkte, dass er „für seine Darstellung von Bob Dylan in“ nominiert wurde „, in Ein vollständiges Unbekanntes. „Bob Dylan wollte heute Abend hier sein, aber nicht so schlecht“, scherzte er. „

„(Chalamet) ist auch in Dune 2“, fuhr der Wirt fort. „Mir wurde gesagt, dass Regisseur Denis Villeneuve Smartphones am Set verboten hat. Anscheinend googelten seine Schauspieler weiter, „Worum geht es in seinem Film?“

An anderer Stelle sagte O’Brien, Banderas habe „die schwierigste Rolle seiner Karriere“ gespielt, während er „einen Mann, der nicht weiß, wie er seiner Frau einen Orgasmus geben soll“ Babygirl.

In der Zwischenzeit schien Gascón O’Briens Witz über ihren Skandal in Schritt zu machen, und gab Gebetshände, als die Kamera zu ihr blätterte. „Little Tatsache für dich: Anora Verwendet das F-Wort 479 Mal “, sagte er. „Das sind drei mehr als der Rekord von Karla Sofia Gascóns Publizist.“ Er fuhr fort: „Du hast was getwittert?!“ während er seine Stimme wechselte, um Gascóns Wiederholungen zu imitieren.

Er fügte hinzu: „Karla, wenn Sie über die Oscars twittern wollen, denken Sie daran, mein Name ist Jimmy Kimmel.“

Anerkennung der jüngsten Akquisition des Amazon James Bond In Franchise scherzte er, dass der Senior Vice President und Chief Global Affairs des Unternehmens, Steven Belsky, als die nächsten 007 angezeigt wurde. „Damen lieben ihn“, witzelte er.

Danach stellte O’Brien „Filmmaterial“ von Jeff Bezos ein und warf auf den roten Teppich. „Er scheint unbeschädigt. Zumindest hat er es geschafft. Oh, warte, wo ist Jeff? Was mit Mr. Bezos passiert ist “, fragte er, bevor ein Paketdieb mit der Schachtel abgenommen wurde.

O’Brien gab auch eine Warnung an diejenigen heraus, die ihre Reden zu lange weitergehen ließen und sagte: „Anstatt Sie mit Musik abzuspielen, haben wir etwas viel Mächtigeres – wir werden John Lithgow im Publikum nicht böse, aber leicht enttäuscht aussehen.“

Und wenn Lithgows enttäuschtes Gesicht nicht funktionierte, drohte O’Brien, alte Kopfschüsse zu zeigen, zu denen Guy Pearce, Zoe Saldana und ein Ultraschall Chalamet gehörten

In einem weiteren lustigen Moment wies O’Brien auf Adam Sandler in der Menge hin, die mit seiner üblichen Uniform eines Hoodie und Shorts gekleidet war. Sandler wurde „rausgeschmissen“, weil er die Kleiderordnung nicht getroffen hatte, aber nicht, bevor er zu Chalamet rannte und ihn große umarmte. Er rief „Chalamet !!!!!!!“ aus, auszurufen. dabei.

https://www.youtube.com/watch?v=MSQNBZUE1JO