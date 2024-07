Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Anthony Michael Hall und Kyle Meredith sprechen über den Rachethriller mit Jessica Alba als Hauptfigur Triggerwarnungdas jetzt auf Netflix verfügbar ist. Hören Sie sich das Gespräch oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten, und sehen Sie sich das vollständige Interview unten an.

Der ikonische Schauspieler geht darauf ein, warum er so angezogen ist, Bösewichte zu spielen, und stützt seine Triggerwarnung Rolle in Ted Turner und wie es war, große Action-Stunts mit Alba zu machen. Er spricht auch über ein Fernsehprojekt, an dem er seit Jahren mit seinem guten Freund Robert Downey Jr. arbeitet, namens Singularitätund wie der Erfolg von HBOs Nachfolge zwangen sie, ihr ursprüngliches Konzept zu überarbeiten.

An anderer Stelle geht Hall auf die Wirkung der Zusammenarbeit mit John Hughes bei Klassikern wie Der Frühstücks-Club, Sechzehn KerzenUnd Seltsame Wissenschaft auf seine Karriere hatte, und auch, warum er sich entschied, nicht in Andrew McCarthys Dokumentarfilm über das berühmte Brat Pack aufzutreten, Gören. (McCarthy selbst war Gast bei KMW letzten Monat, sprechen über Gören und sich damit abzufinden, ein Mitglied des Brat Pack zu sein.)

Hören Sie Anthony Michael Halls Vortrag über Triggerwarnung, das Brat Pack und mehr in der neuen Folge, oder sieh sie dir unten auf YouTube an. Dann folge uns Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, um über alle neuen Folgen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleiben Sie außerdem über alle unsere Serien auf dem Laufenden, indem Sie dem Consequence Podcast Network folgen.