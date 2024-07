Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2022 mit 60 Fakten veröffentlicht, um Tom Cruises 60. Geburtstag zu feiern. Er wurde im Jahr 2024 aktualisiert und enthält nun 62 Fakten zur Feier seines 62. Geburtstags.

Das Leben, die Karriere und das Vermächtnis von Tom Cruise sind episch, dramatisch, manchmal kompliziert, aber unmöglich zu ignorieren. Als einer unserer letzten verbliebenen Filmstars der alten Schule, der im Laufe der Jahre seine große Bandbreite unter Beweis gestellt hat, hat Cruise seine Macht in Hollywood genutzt, um unvergessliche Filmmomente und Innovationen hinter den Kulissen zu schaffen, und sich selbst jeden Tag zu neuen Extremen getrieben.

Um seine Vielschichtigkeit und sein Talent anlässlich seines 62. Geburtstags zu würdigen, haben wir 62 Fakten zusammengestellt, die nur andeuten, warum Tom Cruise einer der berühmtesten Männer der Welt bleibt. Er grinst seit über 40 Jahren auf der Leinwand mit seinem typischen Grinsen und rennt, was das Zeug hält, und es gibt keine Anzeichen, dass er in absehbarer Zeit damit aufhören wird.

01. Tom Cruises richtiger Name ist Thomas Cruise Mapother IV.

02. Tom Cruises Cousin William Mapother ist ebenfalls Schauspieler, vor allem bekannt für seine Rolle als Ethan in Verloren.

03. Hier ist eine unvollständige Liste der Regisseure, mit denen Tom Cruise im Laufe der Jahre zusammengearbeitet hat: Barry Levinson, Ben Stiller, Brad Bird, Brian De Palma, Cameron Crowe, Christopher McQuarrie, Curtis Hanson, Doug Liman, Edward Zwick, Francis Ford Coppola, Franco Zeffirelli, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Ridley Scott, Martin Scorsese, Ron Howard, Sydney Pollack, Rob Reiner, John Woo, Michael Mann und Steven Spielberg.

04. Zu Beginn seiner Karriere spielte der Schauspieler innerhalb von nur zwei Jahren in sechs Filmen mit: Endlose Liebe (1981), Wasserhähne (1981), Die Außenseiter (1983), Losin‘ It (1983), Ein riskantes Unterfangen (1983) und Die richtigen Schritte (1983).

05. Tom Cruise war 19 in seinem ersten Film und spielte Billy in Endlose Liebe.

06. Topschütze: Maverick ist Tom Cruises erfolgreichster Film und hat an den Kinokassen über 1 Milliarde Dollar eingespielt. Der Film ist Paramounts zweiterfolgreichster Film im Inland, nach Titanic.

07. Besuchte das Neighborhood Playhouse und das Actors Studio der New School University, New York, wo er Schauspiel studierte.

08. Tom Cruise wurde dreimal für einen Oscar nominiert, zweimal als Hauptdarsteller für seine Rollen in Geboren am 4. Juli Und Jerry Maguireund dann als Nebendarsteller in Magnolie.

09. Obwohl er dreimal nominiert wurde, hat Cruise noch keinen Oscar gewonnen.

10. Tom Cruise wurde seit dem Jahr 2000 nicht mehr für einen Oscar nominiert.

11. Cruise gewann drei Golden Globe Awards für Geboren am 4. Juli, Jerry MaguireUnd Magnolie.

12. Im Mai 2021 gab Tom Cruise seine drei Golden Globe Awards zurück, um gegen die mangelnde ethnische Vielfalt und angebliches moralisches Fehlverhalten der Hollywood Foreign Press Association zu protestieren.

13. Im Alter von sieben Jahren wurde bei Cruise Legasthenie diagnostiziert.

14. Tom Cruise wurde in den 1980er Jahren von seiner ersten Frau Mimi Rogers in die Scientology-Kirche eingeführt.

15. Tom Cruise behauptet, dass seine Legasthenie durch Scientology geheilt wurde.

16. Ein berüchtigtes Werbevideo von Tom Cruise über Scientology, das im Januar 2008 online durchgesickert ist, wurde in dem Parodiefilm parodiert Superhelden Filmwobei der Schauspieler Miles Fisher die Rolle von Tom Cruise spielt.

17. Die Alliance of Women Film Journalists hat ihn viermal für eine weniger verheißungsvolle Auszeichnung nominiert: Der größte Altersunterschied zwischen dem Hauptdarsteller und der Geliebten. Er gewann 2019 für Mission: Unmöglich – Falloutneben Co-Star Rebecca Ferguson.

18. Tom Cruise hat genau einen Fernsehauftritt – als Regisseur. Er führte Regie bei der Episode „The Frightening Frammis“ für die Showtime-Anthologieserie von 1993. Gefallene Engel.

19. Abgesehen von Talkshow- und Preisverleihungsauftritten hat er bisher noch in keiner richtigen Fernsehshow mitgespielt.

20. Am 16. Oktober 1986 erhielt Cruise seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.