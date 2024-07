Nach mehr als vier Jahrzehnten als Schauspieler ist es für Kevin Bacon fast unmöglich, unerkannt aus der Öffentlichkeit zu verschwinden. Deshalb ließ er sich kürzlich eine „prothetische Verkleidung“ anfertigen, um einen Tag lang als normaler Mensch zu erscheinen. Dabei lernte er, warum es „scheiße“ ist, nur ein weiteres Gesicht zu sein.

Bacon erzählte von seiner Erfahrung in einem kürzlichen Interview mit Vanity Fairund erklärte, dass er sich so viel Mühe gegeben habe, weil „das Aufsetzen von Hut und Brille nur bis zu einem gewissen Grad funktioniert.“ Als Hollywood-Schauspieler könnte er problemlos noch einen Schritt weiter gehen.

„Ich ging zu einem Maskenbildner für Spezialeffekte, ließ mich beraten und bat ihn, mir eine prothetische Verkleidung anzufertigen“, sagte Bacon und fügte hinzu, dass es so gut funktionierte, dass ihn niemand im geschäftigen Einkaufszentrum The Grove in Los Angeles erkannte.

Nachdem er sich zunächst darüber gefreut hatte, sich anzupassen, bekam Bacon eine kleine Dosis davon zu spüren, wie es ist, wie alle anderen behandelt zu werden. „Die Leute drängten sich irgendwie an mir vorbei und waren nicht nett“, erinnerte er sich. „Niemand sagte ‚Ich liebe dich‘. Ich musste in der Schlange stehen, um, ich weiß nicht, einen verdammten Kaffee oder was auch immer zu kaufen. Ich dachte mir: Das ist scheiße. Ich will wieder berühmt sein.“

Bacon macht derzeit Pressearbeit über seine Rolle als Privatdetektiv in Ti Wests MaXXXine und Eddie Murphys Hauptgegner in Beverly Hills Cop: Axel FLesen Sie unser aktuelles Interview mit Bacon, in dem er über den aktuellen Zustand von Horrorfilmen spricht und West als „Künstler“ lobt.