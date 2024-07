Haben Sie sich jemals Sorgen gemacht, dass Alexa sich eines Tages gegen uns alle wenden wird? Das ist der Kern von Besorgtein neuer Science-Fiction-Horrorfilm, produziert von Jason Blums Blumhouse Productions.

In BesorgtJohn Cho und Katherine Waterston spielen ein Ehepaar mit einem kleinen Sohn (Isaac Bae) und einer Tochter im Teenageralter (Lukita Maxwell), die einen KI-gestützten digitalen Familienassistenten namens AIA in ihrem Haus installiert bekommen. AIA funktioniert ähnlich wie Amazons Alexa, verwendet jedoch KI, um kompliziertere Aufgaben wie das Bezahlen von Rechnungen und das Motivieren der Kinder zum Erledigen ihrer Aufgaben zu erledigen. Doch schnell beginnen AIAs Macht und Kontrolle über die Familie zu wachsen, sie übt Vergeltung an jedem, der die Kinder bedroht, und bringt ihre mysteriösen „Freunde“ ins Haus.

Der offizielle Logline des Films lautet: „In BesorgtCurtis (John Cho) und seine Familie werden ausgewählt, um ein revolutionäres neues Haushaltsgerät zu testen: einen digitalen Familienassistenten namens AIA. AIA bringt Smart Home auf die nächste Stufe. Sobald das Gerät und alle seine Sensoren und Kameras in ihrem Zuhause installiert sind, scheint AIA alles zu können. Sie lernt das Verhalten der Familie und beginnt, ihre Bedürfnisse zu antizipieren. Und sie kann sicherstellen, dass nichts – und niemand – ihrer Familie im Weg steht.“ Sehen Sie sich unten den unheimlichen Trailer an.

Drehbuch und Regie: Chris Weitz, Besorgt kommt am 30. August in die Kinos. Riki Lindhome, David Dastmalchian, Havana Rose Liu, Greg Hill und Keith Carradine werden ebenfalls mitspielen.

Besorgt weist Ähnlichkeiten mit dem Tech-Horror-Hit von Blumhouse auf M3GANin dem es um eine KI-Puppe geht, die sich ihrer selbst bewusst wird und versucht, jeden zu töten, der ihrem jungen Begleiter im Weg steht. Es weist auch eine starke Ähnlichkeit mit dem Kultklassiker Disney Channel Original Movie auf Intelligentes Hausin dem ein KI-betriebenes Haus eine mütterliche Rolle übernimmt und schließlich die Familie dominiert. Und für einen dritten Vergleich, nun, ich bin sicher, es gibt eine Schwarzer Spiegel Es gibt ein Skript zum Thema „KI-gesteuertes Haus wird zum Killer“.