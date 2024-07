Dem britischen Autor Neil Gaiman wurde von zwei verschiedenen Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen.

Wie aus einer umfassenden Untersuchung von Tortoise Media hervorgeht, ereigneten sich die mutmaßlichen Vorfälle im Abstand von fast 20 Jahren und betreffen zwei Frauen, die einvernehmliche Beziehungen mit dem Autor hatten. Die erste Frau, die sich meldete, eine 23-jährige namens Scarlett, war zum Zeitpunkt des Vorfalls im Jahr 2022 als Kindermädchen für Gaimans Kind in seinem neuseeländischen Haus tätig.

Scarlett behauptet, Gaiman habe sie innerhalb weniger Stunden nach ihrem ersten Treffen in seiner Wohnung in einer Badewanne angegriffen. Sie führten eine dreiwöchige Beziehung, die beide einvernehmlich angaben. Scarlett behauptet jedoch, Gaiman habe „raue und erniedrigende penetrative sexuelle Handlungen“ mit ihr vorgenommen, von denen einige nicht einvernehmlich waren. Tortoise berichtet, dass ihre Anschuldigungen durch „zeitgleiche Nachrichten, Notizen und … Freunde, die damals mit Scarlett sprachen“ bestätigt wurden.

Der zweite Vorfall ereignete sich Jahre zuvor, vermutlich Mitte der 2000er Jahre. Das Opfer, identifiziert als K, war 18 Jahre alt, als sie Neil Gaiman 2003 bei einer Signierstunde in Florida kennenlernte – sie begannen eine einvernehmliche Beziehung, als K 20 und Gaiman Mitte 40 wurde. K behauptet, dass Gaiman während ihrer gesamten Beziehung harten und schmerzhaften penetrativen Sex hatte, den sie „weder wollte noch genoss“. Tortoise berichtet, dass K zu einem Zeitpunkt an einer schmerzhaften Infektion litt und Sex mit Gaiman ablehnte, aber er ignorierte sie und drang weiterhin in sie ein.

Neil Gaiman bestreitet die Vorwürfe, er habe mit den beiden Frauen nicht einvernehmlichen Sex gehabt. Der Vorfall mit Scarlett wurde zunächst der neuseeländischen Polizei gemeldet, die daraufhin Ermittlungen gegen Gaiman eingeleitet hat. Der Autor behauptet, er habe der neuseeländischen Polizei angeboten, sie bei Scarletts Beschwerde zu unterstützen, doch diese habe abgelehnt und erklärt, ihre Ermittlungen seien noch im Gange.

In Bezug auf Scarletts Beschwerde sagte Gaiman Tortoise, dass es bei dem Vorfall in der Badewanne nur um Kuscheln und Rummachen ging und dass ihre Beziehung nur in „einvernehmlicher digitaler Penetration“ gipfelte. Er behauptete auch, dass Scarletts Anschuldigungen das Ergebnis einer Krankheit seien, die mit „falschen Erinnerungen“ verbunden sei, was laut Tortoise durch ihre Krankenakten und -geschichte nicht gestützt wird. In Bezug auf Ks Anschuldigungen behauptete Gaiman, sie seien durch „ihr Bedauern über die Beziehung“ motiviert und bestreitet jegliches rechtswidrige Verhalten ihr gegenüber.

Gaiman, 63, ist ein Bestsellerautor, bekannt für Romane, Comics und Film- und Fernsehprojekte wie Der Sandmann, Good Omens, Coraline, Der Sternwandererund mehr. Zuletzt war er ausführender Produzent der Netflix Sandmann ausgründen Die toten Detektive.

