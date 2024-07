„Two for the Road“ ist eine Serie, in der zwei gemeinsam auf Tournee reisende Künstler über Auftritte, das Leben hinter der Bühne und vieles mehr plaudern. In der neuesten Folge der Serie unterhält sich Halestorm-Sängerin und -Gitarristin Lzzy Hale mit I Prevail-Sänger Eric Vanlerberghe.

Halestorm und I Prevail gehen gemeinsam auf Tournee durch Nordamerika. Vor der Tour trafen sich Lzzy Hale von Halestorm und Eric Vanlerberghe von I Prevail per Zoom für Folge‚S Zwei für die Straße Serie.

Holen Sie sich hier Tickets für Halestorm and I Prevail

Der Auftritt, bei dem Hollywood Undead und Fit for a King als Vorgruppe auftreten, beginnt am 9. Juli in Raleigh, North Carolina, und endet am 17. August mit einer Show in Las Vegas. Tickets sind über Ticketmaster oder StubHub erhältlich.

Während ihres Gesprächs (siehe oben) sprachen Hale und Vanlerberghe über das erste Mal, als sie die Musik des jeweils anderen hörten. Hale sagte, sie sei hin und weg gewesen, als sie I Prevail zum ersten Mal live sah, und erinnerte sich begeistert daran, dass die Band „die Bühne verwüstete“. Vanlerberghe erinnerte sich unterdessen an das erste Mal, als er Halestorm hörte, und dachte: „Verdammt, dieses Mädchen hat eine Stimme … und verdammt, sie rockt auch!“

Sowohl Halestorm als auch I Prevail sind große Befürworter der Aufklärung über psychische Gesundheit, und auch dieses Mal war es nicht anders, da sowohl Hale als auch Vanlerberghe darüber sprachen, wie wichtig es sei, psychische Probleme nicht zu stigmatisieren.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs gaben Hale und Vanlerberghe jeweils ein Update zum aktuellen Stand der neuen Musik der beiden Bands und diskutierten unter anderem über die kürzlich veröffentlichte gemeinsame Single „Can U See Me In The Dark?“. Die beiden Sänger erzählten außerdem von einigen urkomischen „Spinal Tap“-Momenten aus dem echten Leben, die ihnen beiden auf der Bühne passiert sind.

Betrachten Folge‚S Zwei für die Straße Sehen Sie sich oben das Gespräch zwischen Lzzy Hale von Halestorm und Eric Vanlerberghe von I Prevail an und erleben Sie die Bands diesen Sommer auf Tour.

Sie können das Video oben nicht ansehen? Sehen Sie es sich auf YouTube an.

Halestorm and I Prevail 2024 Tourdaten mit Hollywood Undead und Fit for a King:

07/09 – Raleigh, NC @ Coastal Credit Union Music Park

11.07. – Noblesville, IN @ Ruoff Music Center

13.07. – Clarkston, MI @ Pine Knob Music Theatre

15.07. – Gilford, NH @ BankNH-Pavillon

16.07. – Boston, MA @ Leader Bank Pavilion

18.07. – Toronto, ON @ Budweiser Stage

21.07. – Tinley Park, IL @ Credit Union 1 Amphitheater

23.07. – Bridgeport, CT @ Hartford HealthCare Amphitheater

24.07. – Scranton, PA @ Pavilion @ Montage Mountain

26.07. – Holmdel, NJ @ PNC Bank Arts Center

27.07. – York, PA @ York Fair

30.07. – Mansfield, OH @ Inkcarceration *

31.07. – Alpharetta, GA @ Ameris Bank Amphitheatre

01.08. – Tampa, FL @ MIDFLORIDA Credit Union Amphitheater

08/03 — Charlotte, NC @ PNC Music Pavilion

08/04 – Franklin, Tennessee @ FirstBank Amphitheater

08/07 — St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre

08/08 – Rogers, AR @ Walmart AMP

08/10 – Woodlands, TX @ Der Cynthia Woods Mitchell Pavilion

11.08. – Irving, TX @ The Pavilion in der Toyota Music Factory

13.08. – Denver, CO @ Fiddler’s Green Amphitheatre

14.08. – Albuquerque, NM @ Isleta Amphitheater

16.08. – Phoenix, AZ @ Arizona Financial Theater

17.08. – Las Vegas, NV @ Bakkt Theater im Planet Hollywood Casino & Resort

* = Fest