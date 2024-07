Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als der Sommeranfang nur Wiederholungen im Fernsehen und große Blockbuster in den Kinos bedeutete? Wenn Sie unter 25 sind, wissen Sie das wahrscheinlich nicht. Doch so ist das Leben im Streaming-Zeitalter, wo es immer eine große Auswahl an neuen Film- und Serienveröffentlichungen gibt, die man genießen kann, wie jede Woche in Folge’s Stream On-Newsletter. (Hier abonnieren!)

In diesem Monat gab es eine neue Krieg der Sterne Story für die kleineren Leinwände, die hochkarätigen Veröffentlichungen einiger Emmy-Anwärter (jedenfalls nächstes Jahr) und einige großartige Independent-Filme, die ihren Weg auf Streaming-Plattformen gefunden haben. Wir haben auch einige großartige Dokumentationen aus der Welt des Stand-up, des Musikvertriebs und des Theaters, eine frische Sicht auf das Superhelden-Genre und wie auch immer Sie die Brillanz beschreiben möchten, die aus Julio Torres‘ wunderbarem Gehirn hervorgeht. Sehen Sie sich unten das Beste vom Juni an, einschließlich der Auswahl des Monats! (Alle anderen Einträge sind alphabetisch sortiert.)

Auswahl des Monats: Ich bin ok? (Film)

Geleitet von: Tig Notaro, Stephanie Allynne

Gießen: Dakota Johnson, Sonoya Mizuno, Jermaine Fowler, Kiersey Clemons, Molly Gordon, Tig Notaro, Sean Hayes

Streamen auf: Max

Ein kleiner, aber entzückender und lustiger Film über Freundschaft mit Dakota Johnson und Sonoya Mizuno als beste Freundinnen, deren Bindung durch einige große Veränderungen im Leben auf die Probe gestellt wird. Dazu gehört auch, dass Johnsons Lucy im Alter von 32 Jahren erkennt, dass ihre Sexualität vielleicht doch nicht so geradlinig ist, wie sie dachte. Die Regisseurinnen Tig Notaro und Stephanie Allynne bringen so viel Nuance in jede Szene und wissen vor allem, wie sie Johnsons beste Arbeit hervorbringen (einige Schauspieler gedeihen nur, wenn sie richtig angeleitet werden). Weitere Informationen finden Sie in unserer eigenen Kritik von Mary Siroky, die bei der Premiere des Films in Sundance 2022 erschien.

Der Akolyth (FERNSEHER)

Erstellt von: Landzunge Leslye

Gießen: Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo, Carrie-Anne Moss

Streamen auf: Disney+

Ich habe das Gefühl, dass ich ein bisschen in der Minderheit bin, wenn es darum geht, das Neueste zu mögen Krieg der Sterne Show so viel wie ich, aber zwischen einigen soliden Leistungen, einer frischen Perspektive auf das Franchise (keine Skywalker, kein Imperium, nur einige Jedi mit einigen komplizierten Geheimnissen) und Carrie-Anne Moss macht verdammt nochmal echten Jedi-Fues hat mich wirklich überzeugt.