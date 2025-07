Übermensch Fliegt hoch an der inländischen Abendkasse, wo sind es nach zwei Wochenenden bis zu 235 Millionen US -Dollar. International ist der Film jedoch mit 171 Millionen US-Dollar zurückzuführen, was der Schriftsteller/Regisseur James Gunn zu einer Kombination von Faktoren geführt hat-einschließlich „antiamerikanischer Stimmung“.

Sprechen mit RollsteinGunn wies darauf hin, dass Superman trotz seiner Popularität immer noch „kein großer bekannter Superhelden an einigen Orten wie Batman ist“. Er fuhr jedoch fort, dass „es auch Dinge beeinflusst, dass wir momentan eine gewisse antiamerikanische Stimmung auf der ganzen Welt haben. Es hilft uns nicht wirklich.“

Trotzdem, ÜbermenschDie globale Abendkasse wächst und funktioniert besonders gut in Orten wie Brasilien und Großbritannien. „Ich denke, es geht nur darum, etwas wachsen zu lassen. Aber für uns war alles ein totaler Sieg“, sagte Gunn, dass der Film herauskam und etwas ist, das von Menschen überall umarmt wurde-dies ist nur der Samen des Baumes, den Peter (Safran, Co-CEO von DC Studios) und ich in den letzten drei Jahren zu bewässert. Es war also unglaublich überwältigend, es so positiv zu beginnen. “

Verwandte Video

Ironischerweise war auch die nationale amerikanische Gegenreaktion anwesend, und einige Konservative bezeichneten den neuen Film als „Superwoke“. In einem separaten Interview mit Unterhaltung wöchentlichGunn antwortete auch auf Leute wie Fox News und Dean Cains „Woke“ behauptet und erklärte: „Ich bin neugierig, was im Film als geweckt angesehen wird.“

Gunn bemerkte, dass die „Kontroverse“ wahrscheinlich aus einem Interview, das er an die Times of London gab (am 4. Juli veröffentlicht): „Ursprünglich veröffentlicht (der Interviewer), dass (Superman -Comic -Schöpfer) Jerry Siegel und Joe Shuster waren (Superman -Comic -Schöpfer), und sie schrieben Superman -Story. Freundlichkeit, was es ist.

Der Filmemacher hat dieses Wort „Freundlichkeit“ im gesamten Übermensch Pressezyklus und schien zu implizieren, dass, wenn die Güte der Wokess entspricht, vielleicht mehr über Amerikaner als über den Film selbst aussagt. „Das ist die Sache, auf die wir alle handeln können, ist Freundlichkeit“, sagte er. „Und was führt das dazu? Nun, führt das dazu, dass Sie wählen? Sicher. Ist das zu allem? Ja. Ist es dazu, wie viele Menschen an Straßenwut sterben? Ja. All diese Dinge sind betroffen, wenn die Menschen nur anfangen, Freundlichkeit zu schätzen. Ich meine, Menschen, Menschen, Menschen tat Werte Freundlichkeit in der Vergangenheit. Das war ein amerikanischer Wert, war Freundlichkeit und es scheint mir nicht unbedingt mehr so zu sein. Das war also immer das Zentrum des Films für mich, und es war nichts anderes als das. “

Aufgewacht oder nicht, diese Geschichte über einen Superhelden -Einwanderer, der für Wahrheit, Gerechtigkeit und ein besseres Morgen kämpft, findet an allen Fronten weiterhin mit, wenn sie in der dritten Woche der Veröffentlichung eintritt. Egal, ob es sich um virale Bewertungen handelt, ein Anstieg der Popularität von Iggy Pop oder ein Anstieg des Interesses der Haustier -Adoption um 513% dank Krypto the Superdog, Übermensch ist eindeutig der Held des Sommers.