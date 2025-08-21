Der monatliche Preis für Apple TV+ hat eine Erhöhung um 3 US -Dollar erhalten und die Kosten auf 12,99 USD pro Monat erhöht. Dieser Anstieg wirkt sich sofort auf neue Abonnenten aus, während bestehende Kunden die Änderungen 30 Tage nach ihrem aktuellen Abrechnungszyklus feststellen werden.

Weder der jährliche Preis von 99 US -Dollar für Apple TV+noch die monatlichen Kosten für das Apple One -Bundle, das Apple Music, Apple TV+, iCloud+und Arcade umfasst, ändert sich. Apple One beginnt bei 19,95 USD pro Monat.

Seit dem Start im Jahr 2019 ist Apple TV+ ein Verlustführer für Apple, obwohl er von kritisch anerkannten Shows wie zu Hause war Ted LassoAnwesend AbfindungUnd Das Studio.