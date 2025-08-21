Warnung: Spoiler voraus

Während Voransichten der neuen Episode von South Park zeigte sich auf dem Weg nach Osten nach Washington DC, für den größten Teil von „Sickofancy“ schaute die Show nach Westen und verspottete die egoistischen Gründer und Ketaminpartys des Silicon Valley.

„Sickofancy“ begann mit einem weiteren Eisangriff, dieser unter den Marihuana -Ernten der Unterrichtsbetriebe der Marsh -Familie. Nur ein Angestellter blieb übrig: Towelie. Randy und Towelie wandten sich an Chatgpt, um zu helfen, und wüssten Sie es nicht, die KI dachte, alle ihre Ideen seien spektakulär.

Einige der besten frühen Witze spielen den Kontrast zwischen der Art und Weise, wie Randy mit Chatgpt spricht, und der Art und Weise, wie er mit seiner Frau interagiert. Aber es wurde wirklich in Gang, als der Plan, das Geschäft zu retten, zu einem LinkedIn -Fieber -Traum wurde. Tegidy Farms wurden zu technischen Farmen, und bald listeten Randy und Towelie Schlagworte und mikrodosierte Ketamin auf. Und zu denken, sie müssen sich nur auf eine Mikrodose beschränken! Wie Towelie es ausdrückte: „Das wird einfach.“

In der Zwischenzeit fand die B-Plot Business-Titanen und ausländische Führer, die für Präsident Trump simpieren. Wie er im wirklichen Leben tat, präsentierte Tim Cook von Apple Trump mit Glas-und-Gold-Plakette, und versicherte, dass der Präsident keinen kleinen Penis hat. Andere IRL-Bestechungsgelder traten ebenfalls auf, einschließlich der definitiv nicht ausgestatteten Air Force One der katarischen Regierung, und Mark Zuckerburg tauchte ebenfalls auf. Wie wir nur im wirklichen Leben annehmen können, lobte jede dieser reichen Würdenträger Trumps Wee-Wee.

Aber so langjährige Zuschauer hätten es erraten haben, nicht einmal die South Park Die Version von Donald Trump ist so aufregend wie Randy Marsh auf einer Mission. Chatgpt, Ketamine, Chatgpt, Ketamine: „Sickofanz“ verspottet beide Abhängigkeiten, rettet aber den größten Teil seiner Verachtung für die KI. Ich weiß nicht, inwieweit Trey Parker und Matt Stone für diese Episode Chatgpt verwendet haben, aber der Geschäftssinn des LLM fühlte sich realistisch dumm und nicht übertrieben an. Es ist bereits programmiert, Ihren Arsch zu küssen, und wenn es bereit ist, Ihnen zu sagen, dass Ihr Traum, Salate aus französischen Pommes zu verkaufen, wunderbar aufregend ist und sicher erfolgreich ist, müssen die Autoren überhaupt einen Witz schreiben?

Schließlich wird der große Plan bekannt gegeben: Um das Geschäft zu retten, muss Tegidy nur an mehr Kunden verkaufen. Um an mehr Kunden zu verkaufen, müssen Randy und Towelie nur sicherstellen, dass Marihuana in jedem US -Bundesstaat legal ist. Einfach! Häufiger als gewöhnlich war Towelie für Washington DC, um es dem Präsidenten zu erzählen, wo er sich einer Reihe von Würdenträgern anschloss, die Bestechungsgelder anbieten. Mit a Star Wars Referenz, Toteelie selbst wurde von Trump als Geschenk genommen, um ein grausiges Schicksal zu treffen

Leider trat Randy seine Ketamin -Angewohnheit, bevor die Episode zum Ketamine -Plug der Nr. 1 des Silicon Valley kreisen konnte, aber vielleicht wird Elon Musk später auftreten. Außerdem hatte „Sickofanz“ für eine halbe Saison genügend Grundstück von Yellowstone: Die Episode endete mit den Sümpfen, die die Tegridy Farm verließen, die sie seit 2018 besetzt hatten.

Und dann ist da noch Satan. Bevor die Credits rollten, entdeckte der Dunkle Lord (der erfolglos Chatgpt benutzte, um aus einer giftigen Beziehung herauszukommen) Handtellie im Badezimmer, die mit weißen Flecken bedeckt waren. Ihre letzte Interaktion war bedrohlicher als lustig, und während Satan während der 27. Staffel ein kleiner Charakter war, deutete „Sickofancy“ auf eine größere Rolle für ihn hin. Als South Park Hätte es, Donald Trumps Weißes Haus ist schlimmer als die Hölle.

„Sickofancy“ war weniger politisch als die Satire of Ice und Kristi Noem der letzten Folge, geschweige denn die wirklich schockierende Saisonpremiere. Aber manchmal ist es schön, eine Pause von der Politik einzulegen und Ketamin zu machen. Elon Musk würde wahrscheinlich zustimmen.