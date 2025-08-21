<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Devos Geschichte wurde endlich in einen neuen Dokumentarfilm destilliert und dank des Regisseurs Chris Smith auf Netflix gelandet. Mark Mothersbaugh und Gerald Casale schlossen sich mit Kyle Meredith über den Film, der den Weg der Band von Kent State zu Post-Punk-Pionieren zu MTV-Seltsamkeiten zu kulturellen Propheten zeigt, die lange genug überlebten, um mit den B-52 zu touren (hier Tickets hier!). Es war lange her, aber in der wahren Devo -Mode bietet der Dokument keine „ultimative Wahrheit“ – nur eine Version ihrer Wahrheit, die durch das Objektiv eines anderen Außenseiters gefiltert wurde. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Mothersbaugh und Casale geben zu, dass sie nie wirklich einen Devo Doc verfolgt haben, bis er auf ihnen landete. „Wir sind immer nur vorwärts gegangen“, sagt Mothersbaugh und bemerkt, dass jahrelange Versuch, sich selbst zu erklären, nur auf taube Ohren zu fallen schien. Casale fügt hinzu, dass „Rock ’n‘ Roll zwei oder drei sehr grundlegende dumme Ideen hat, und die Menschen standardmäßig. Sie wollten nichts über De-Evolution hören.“ Trotzdem fängt der DOC das halbe Jahrhundert der Band, Kunst, Lärm und Theorie besser ein, besser als die meisten, die jemals versucht wurden.

Das Paar reflektiert auch den Weg ihrer Einflüsse aus der Hippie-Ära, um einen Soundtrack für die Paranoia der 1970er Jahre zu schaffen. Mothersbaugh erinnert sich, dass er mit Sound so „ein Pionier“ sein wollte, wie Hendrix für die 60er Jahre war, während Casale darauf hinweist, dass Devos Besessenheit von futuristischen Kunst und Medien ihnen half, die Formel von Rock zu brechen. Unterwegs störten sie mit Neil Young – Jahre nachdem sein Lied „Ohio“ sie als Überlebende von Kent State heimgesucht hatte – eine unwahrscheinliche Crossover, die Young in ihren Augen neu definierte. Und jetzt, als sie sich auf die vorbereiten Kosmische Devolution Tour mit den B-52 scherzen sie, dass ihr „Abschied“ möglicherweise lange genug dauern kann, um Mars-Kolonien einzubeziehen.

Hören Sie sich Devo an, um über ihren neuen Netflix-Dokumentarfilm, ihre Tour mit den B-52s und mehr in der neuen Folge oben oder das Video unten anzusehen.

