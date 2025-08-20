Machen Sie sich bereit für eine schlüpfrigere Heiterkeit mit R-Rating von den Vermont State Troopers auf der großen Leinwand. Wie berichtet von VielfaltDas gebrochene Lizard -Comedy -Team von Jay Chandrasekhar, Kevin Heffernan, Steve Lemme, Paul Soter und Erik Stolhanske ist zurück für Super Troopers 3Die dritte Folge der Comedy -Serie über Missgeschicke auf den Autobahnen von Vermont.

Zusammen mit der gebrochenen Echsencrew, die ihre Rollen wiederholt, wird Brian Cox als Kapitän John O’Hagen zurückkehren, und Marisa Coughlan wird zurückkommen, um Ursula Hanson zu spielen. Abgerundet werden die Besetzung Chace Crawford, Andrew Dismukes und Nat Faxon.

Das Drehbuch wurde bereits von Broken Lizard geschrieben, wobei Chandrasekhar erneut die Regisseuraufgaben erledigt. Die Hauptfotografie soll später in dieser Woche beginnen.

„Broken Lizard freut sich, die Theaterkomödie zurückzubringen“, sagte Chandrasekhar in einer Presseerklärung. „Nach Amerika sagen wir: ‚Es ist Schnurrbartzeit!'“

Der Super Trooper Das Franchise begann mit der Veröffentlichung des Originalfilms im Jahr 2001, gefolgt von der von Crowd finanzierten Fortsetzung Super Troopers 2 2018.

Sehen Sie, wo das Original Super Troopers landet auf unserer Liste der 25 Top -Unkrautfilme aller Zeiten.