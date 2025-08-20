Während der vergangenen Jahreszeiten von South Park Die 27. Staffel der Animationsserie werden nach einem wöchentlichen Zeitplan verteilt.

Heute bestätigte Comedy Central, dass nach dem heutigen neuen Folge mit dem Titel „Sickofancy“ die 4 -köpfige Folge dieser Staffel am Mittwoch, dem 3. September, ausgestrahlt wird, und dann wird Folge 5 am Mittwoch, dem 17. September, folgen und den zweiwöchentlichen Rhythmus fortsetzen, der mit der Saisonpremiere am 23. Juli begann. Alle Episoden werden am nächsten Tag auf Paramount+ zum Streaming für den lukrativen New Deal erhältlich sein, den die Schöpfer Trey Parker und Matt Stone kürzlich unterschrieben haben.

Die für „Sickofancy“ veröffentlichte Logline enthält nicht viele Details, enthüllt jedoch die Rückkehr eines lang anhaltenden Favoriten: „Towelie geht nach Washington, DC“. Die Chancen sind gut, dass die Ausnahme der Show zu Donald Trump weiterhin vorgestellt wird.

Sehen Sie sich die neue Folge von an South Park Heute Abend um 22:00 Uhr ET/PT auf Comedy Central. Schauen Sie sich einen Teaser und die beiden ersten Look-Fotos aus der neuen Folge unten sowie in unserem aktualisierten Ranking der 100 besten an South Park Lieder aller Zeiten.

https://www.youtube.com/watch?v=sg14pvabhng