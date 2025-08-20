Konsequenzen Die wiederkehrende Feature -Serie CoSsign beleuchtet einen aufstrebenden Künstler, der unsere Augen und Ohren mit einer großartigen neuen Veröffentlichung festgehalten hat. In diesem Fall sehen wir das Hip-Hop-Duo Joey Valence und Brae und ihr explosives, tanzlastendes drittes Album. Hyperyouth.

Es ist eine schöne Sache, die Joey Valenz und Brae auf der Bühne spazieren. Sie haben in diesem Jahr Dutzende und Dutzende von Clips aus ihrem Non-Stop-Festival-Lauf geteilt, und jedes Video scheint genauso zu gehen: Von der Seitenbühne folgen wir den beiden Eingeborenen in Pennsylvania, als sie zu ihrem „The Baddest“, Horns, der über ein Crescendo mit eifrigem Festival-Goern blüht. Wenn der Beat fällt, kräuselt eine Energiewelle durch die Menge und explodiert. „Wer ist die schlechteste Schlampe in diesem Club?“ Das Paar fragt in einem Call-In-Response-Format.

Es ist eine Sache, zu sehen, wie ihre Streiks auf die Bühne stehen, aber der Winkel von der Bühne, der sich sowohl auf die Zündung der Menge als auch die chaotischen, lauten Tanzbewegungen von Joey und Brae konzentriert, ist wohl überzeugender. In einer Zeit, in der Konzertmassen oft eher daran interessiert zu sein scheinen, den perfekten Instagram-Clip zu erfassen, als sich in der Musik zu verlieren, fühlen sich JVBs Shows wie Zeitreisen an-und das liegt nicht nur daran, dass ihre hybriden Pop-Rap-Schnitte in Nostalgie durchdrungen sind. Ihre Konzerte zeigen eine Szene, die immer seltener wird: Tausende von Menschen lassen wirklich los, Körper bewegen sich ohne Selbstbewusstsein, Telefone vorübergehend vergessen.

Dies ist nicht nur eine lustige Live -Show -Erfahrung. Es ist JVBs Philosophie in Bewegung. „Töte Lonchalant, Mann. Lonchalantness ist scheiße“, erklärt Brae. „Ich bin froh, dass Joey und ich für diese Einstellung Plakatleute sein können. Schauen Sie uns auf die Bühne an, Joey dreht sich um, schüttelt sich den Arsch und die Scheiße. Ich bin da oben mit den Hüften, wer macht einen Scheiß?

