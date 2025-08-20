Wenn Sie wie ich sind, haben Sie ein wahres Verbrennungsbuch über Chris Pratt. Jetzt kann ich ein neues Kapitel hinzufügen (direkt nach „Wie haben Sie sich verpfuscht haben Der elektrische Zustand?! “) Als der Schauspieler zur Verteidigung von Robert F. Kennedy, Jr. und seiner Rolle als US-amerikanischer Sekretär für Gesundheit und menschliche Dienste herausgekommen ist. Haben diese Art von Typen jedes Mal, wenn sie etwas Unverantwortliches/Dummes sagen oder tun, ein Bat-Signal für einander?

Während eines Auftritts bei Bill Maher’s Club zufällig Podcast (wie transkribiert von Der Hollywood -Reporter), der schlimmste Mario in der Filmgeschichte verteidigte einige Schlüsselrichtlinien des umstrittenen HHS -Sekretärs. Pratt stellte fest, dass mehrere integrale Komponenten von RFK Jr.s Bestand „auf parteiübergreifende Weise unterstützt zu werden scheinen – als würden wir schreckliche giftige Sachen aus unserem Kinder Essen herausholen“.

Pratt fügte hinzu: „Ich würde es hassen, so in Hass auf den Präsidenten zu sein, dass jeder Erfolg seiner Verwaltung etwas ist, auf das ich eine allergische Reaktion habe. Sei hier vernünftig. Ich würde absolut die Wasserversorgung meiner eigenen Stadt vergiften, nur um die Maga -Menge zu besitzen.

Und ja, ein Teil der RFK-geführten Kampagne von America Healthy Healthy Healthy NOTE ist versucht, Umwelttoxine bei der Lebensmittelversorgung zu mildern und den Verzehr von überbearbeiteten Lebensmitteln zurückzugewinnen. Aber wie factcheck.org betonte, hat RFK Jr. einen ziemlich schlechten Aufzeichnungen, wenn es um nachweisbare Behauptungen über verarbeitete Lebensmittel geht. Zum Beispiel, wie die FDA feststellte, dass die „Gesamtheit der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf die meisten Kinder keine nachteiligen Auswirkungen beim Verzehr von Lebensmitteln mit Farbzusatzstoffen hat, aber einige Beweise deuten darauf hin, dass bestimmte Kinder für sie empfindlich sind.“ Wenn Kinder nun beispielsweise einem Bärenkadaver ausgesetzt sein würden, der willkürlich in einem öffentlichen Park gelassen wird, könnte sich dies für ihre persönliche Gesundheit nachteilig erweisen.

Es ist erwähnenswert, dass Pratts Verteidigung nicht nur auf Politik und politischen Zugehörigkeiten beruht – nur auf der familiären Art. Ja, weil seine Frau Katherine Schwarzenegger eine Cousine ist, ist Pratt mit RFK Jr. durch die Ehe verwandt. Daher hat Pratts Zusicherung der Gesamtwirksamkeit von RFK als HHS -Sekretär anscheinend daran beteiligt, dass er bei Family -Treffen wie ein wirklich cooler Kerl ist, mit dem er rumhängen kann. Oder jemand, der ein tolles Rezept zum Kochen mit Rindfleisch -Talg hat.

„Ich habe eine Reihe von Gelegenheiten damit verbracht, mit ihm (in a) streng Familienessen zu hängen“, sagte Pratt. „Ich bin wirklich gut mit ihm verstanden und fühle, dass er großartig ist. Er ist lustig, er ist wunderbar. Ich liebe ihn … (aber), wenn Sie mit dem spaltendsten Präsidenten auf den Zug springen, ist es sinnvoll, dass Sie schrecklich aussehen werden.“

Es könnte nicht so sein, dass schreckliche Politik eine moralisch geprägte Seele widerspiegelt, oder? Nicht, dass Pratt trotz seines Zugangs zu Amerikas übermäßig jackten, falsch informierten Sekretärin aller Zeiten etwas ähneln würde.

„Ich weiß also nicht, was ich glauben soll (über seine gemeldeten Richtlinien)“, sagte Pratt. „Es ist nicht so, als würde ich Bobby sagen:“ Lass uns darüber reden „, während wir Karten spielen oder Spaß essen oder zu Abend essen. Ich werde sein Gehirn nicht auswählen, um genau herauszufinden, welche dieser Dinge wahr sind. Ich gehe einfach davon aus, dass keiner von ihnen ist? Zum größten Teil wünsche ich ihm alles alles Gute.“