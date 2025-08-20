Mark Hamill war bereit, aus den USA zu fliehen, nachdem Donald Trumps Wahl zum Präsidenten – das war, bis seine Frau Marilou York eine Art Jedi -Mindtrick zog.

„Sie ist sehr klug“, sagte Hamill zu Die Zeiten, Er erinnerte sich, dass er York eine Wahl zwischen London oder Irland gab. „Sie antwortete nicht sofort, aber eine Woche später sagte sie:“ Ich bin überrascht, dass Sie ihm erlauben würden, Sie aus Ihrem eigenen Land zu zwingen. “ Dieser Hurensohn, dachte ich.

Hamill und York heirateten 1978. „Sie war eine Zahnhygienikerin und ich ging, um meine Zähne zu reinigen, und ich war von Anfang an verliebt“, sagte er. „Ich habe sie gefragt und dachte, sie habe besser einen Sinn für Humor. Wir gingen zu sehen Annie Hall Und sie hat es verstanden. Sie war eine Oase im ganzen Wahnsinn. “

Und er findet Trump definitiv verrückt. „Das Mobbing, die Inkompetenz, die Menschen an Ort und Stelle … der einzige Weg, den ich damit umgehen kann, ohne verrückt zu werden und meine Venen in einer warmen Wanne zu öffnen, besteht darin, es wie einen dicken, weitläufigen politischen Roman zu betrachten“, sagte Hamill.

„Es ist in gewisser Weise unterhaltsam, weil dies tatsächlich das Ende sein könnte. Unser Status in der Welt wurde verkrüppelt und das wird jahrzehntelang nachhallen. Kanada zu einem 51. Staat zu machen? Weißt du, wie beleidigend das ist? Und dann Grönland zu übernehmen und den Golf Mexikos umzubenennen. Die Ablenkungen sind wild.“

Als nächstes wird Hamill in Stephen King’s auftreten Der lange Spaziergang, fällig am 12. September. Besuchen Sie unser Interview im Juni mit der Schauspiel -Ikone.