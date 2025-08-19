Prime Video hat den ersten Trailer für vorgestellt Ausfallen Staffel 2, die einen Teaser von Walton Goggins ‚The Ghoul und Ella Purnells Lucy MacLean auf ihre Reise nach New Vegas verleiht. Sehen Sie es sich unten an.

Zusätzlich zu ihrer langen Wüstenwanderung blickt der Clip auf die Vergangenheit der Stadt zurück, als der Ghoul Hollywood -Star Cooper Howard war. Es führt auch Justin Theroux als Robert House und den schrecklichen Deathclaw vor.

Laut der offiziellen Logline wird die zweite Staffel der Videospielanpassung das Publikum auf „eine Reise durch das Ödland der Mojave in die postapokalyptische Stadt New Vegas“ bringen.

Ausfallen wurde von den Showrunnern Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet geschaffen, wobei Jonathan Nolan und Lisa Joy als ausführende Produzenten fungierten. Es spielt auch Aaron Moten als Maximus, Kyle Maclachlan als Hank MacLean, Moisés Arias als Norm MacLean und Frances Turner als Barb Howard.

Staffel 2 wird am 17. Dezember 2025 exklusiv auf dem Prime -Video uraufgeführt. Lesen Sie warum Folge Die erste Staffel als drittbeste Show von 2024 ernannt.

https://www.youtube.com/watch?v=7tsp09cza7o