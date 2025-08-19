Jack White kann jederzeit einen Gitarrenlick schreiben, aber wenn es um die Poesie von Instagram geht, hat er eine Muse namens Donald Trump. In einem neuen Beitrag riss der Rocker den „ekelhaften Geschmack des Präsidenten“ in Oval Office Decorations und behauptete, Trump habe „den Film fast vollständig gedreht Idiokratie.”

„Schauen Sie sich an, wie ekelhaft Trump das historische Weiße Haus verändert hat“, sagte White ein Foto von Trump, der den ukrainischen Präsidenten Zelenskyy im Oval Office trifft. „Es ist jetzt ein vulgäres, blattblattes und faule, professioneller Wrestler -Umkleidekabine. Ich kann es kaum erwarten, dass das UFC -Match auch auf dem Rasen vorne Idiokratie.

„Schauen Sie sich seinen ekelhaften Geschmack an“, fuhr White fort.

Idiokratie Ist Mike Judge’s 2006 Satire über einen unauffälligen modernen Mann, der von einem 500-jährigen Winterschlaf erwacht, um festzustellen, dass jeder dumm ist und der Präsident von Terry Crews Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho genannt wird. Schauen Sie sich unten White’s Post an.

Es war ein geschäftiger Sommer für White, der kürzlich sein erstes Handy bekam und seine „langjährige Mission“ abgeschlossen hat, in jedem MLB-Baseball ein Baseballspiel zu fangen.