Diese Liste der 100 besten South Park Die ursprünglich im September 2017 durchgeführten Songs. Es wurde durch aktualisiert Staffel 26 zur Feier der Rückkehr der Show für die 27. Staffel.

South Park ist zurück im kulturellen Gespräch in einer Weise, die es seit einiger Zeit nicht mehr war, dank der rekordverdächtigen Zuschauerschaft der unerbittlichen Exporation der gegenwärtigen Verwaltung von Staffel 27. Die Saisonpremiere führte die neueste Version von Trump des Cartoons vor, und langjährige (gelesene) Fans kicherten herzlich über die Ähnlichkeiten des Charakters mit einem anderen Diktator von South Park: größer, länger und ungeschnitten. Und während wir uns darauf freuen, wie sonst Trey Parker und Matt Stone planen, die dünnen/orangefarbenen Häuse zu verspotten, hat es uns auch dazu gebracht, einige der großen musikalischen Momente aus diesem Film von 1999 zu überdenken.

Sogar zweieinhalb Jahrzehnte später bringen uns Songs wie „Schuld Canada“ und „Kyles Mama’s A Bitch“ immer noch zum Lachen. Musik war schon immer ein wesentlicher Bestandteil von South Park: Primus ‚Les Claypool sang das Titellied; Rick Rubin produzierte die Kochhilfe aufzeichnen; Und die Show hat Kanye West und unzählige andere Musiker, Schauspieler und Prominente mit coolen Inselliedern aufgebaut, um ihre eisigen Herzen zu schmelzen … oder war es warme tropische Lieder … egal.

Also haben wir tief in die Archive gegraben, um unsere endgültige Liste der 100 besten zu handeln South Park Lieder, einschließlich Musik von South Park: größer, länger und ungeschnitten (aber nicht Kochhilfe oder Mr. Hankeys Weihnachtsklassiker Schnitte, die zumindest teilweise auf dem Bildschirm nicht erschienen sind). Wir haben auch Songs anderer Künstler ausgeschlossen, die nur die Abenteuer der Jungen so einklang, es sei denn, die Bande selbst „bedeckte“ die Tracks. Andernfalls machten wir uns weit zurück in die frühen Spielzeiten, als die Jungen noch Drittklässler waren und bis heute waren.

Wird Staffel 27 für die neuen Musikstücke hinzufügen South Park Katalog, dass dieser in diese Liste einbricht? Wir werden ein Ohr fernhalten. Aber ob Sie auf älteren Episoden schwören oder nur jetzt Teil der neuen Generation sind, die die Show entdecken, Sie werden sicher Freude an der Lächerlichkeit dieser unbezahlbaren musikalischen Momente von finden South ParkGeschichte.

Alle von South Park Streaming jetzt auf Paramount+.