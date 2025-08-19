Anfang dieses Monats kündigte BBC an, eine neue einstündige Dokumentation mit dem Titel “ Ozzy Osbourne: nach Hause kommen. Der britische Sender hat jedoch nur wenige Stunden bevor es am Montagabend, dem 18. August, ausgestrahlt wurde.

„Der Film hat sich in den Zeitplänen bewegt und wir werden zu gegebener Zeit neue (Übertragungs-) Details bestätigen“, sagte ein BBC -Sprecher gegenüber US Weekly.

BBC hatte im Rahmen einer geplanten mehrteiligen Serie mit dem Titel Heimat nach Belieben Das sollte seinen Umzug von Los Angeles zurück nach England aufzeichnen. Stattdessen wurde das Filmmaterial nach Ozzys Tod in einen einstündigen Dokumentarfilm bearbeitet.

Verwandte Video

Zum Zeitpunkt seiner Ankündigung am 7. August erklärte Clare Silery, BBC -Leiterin der Inbetriebnahme, Dokumentarfilme: „Wir fühlen uns geehrt, die Gelegenheit zu haben, mit Ozzy und seiner Familie zu filmen. Der Film fängt einen intimen Blick auf ihre Reise, die sich darauf vorbereiten, in Großbritannien zurückzukehren. wie sie sich erinnern und sein außergewöhnliches Leben feiern. “

Ozzy Osbourne verstarb am 22. Juli, nur 17 Tage nach seinen letzten Auftritten als Solokünstler und mit schwarzem Sabbat beim Konzert „Back to the Anfang“.