Gal Gadot ist der Ansicht Schneewittchen Remake.

Die Schauspielerin, die die spielte Evil Queen teilte diese Perspektive auf das israelische Fernsehprogramm mit Die a sprichtwo Gäste von Einzelpersonen im Autismus -Spektrum interviewt werden.

Nach einer Übersetzung von Der Jerusalem -PostGadot wurde gefragt, ob sie enttäuscht oder wütend sei Schneewittchen „ein großer Flop“ sein. Nachdem sie erklärte, dass sie den Film neben dem Co-Star Rachel Zegler „wirklich genossen“ hatte, erklärte sie, warum sie dachte, es sei nicht der „große Erfolg“, den sie erwartet hatte.

„Dann geschah der 7. Oktober, und was in allen Arten von Branchen und auch in Hollywood passiert, ist, dass es viel Druck auf Prominente gibt, sich gegen Israel auszusprechen“, sagte Gadot. „Sie können immer erklären und versuchen, den Menschen in der Welt einen Kontext darüber zu geben, was passiert und was die Realität hier ist, aber am Ende entscheiden die Menschen selbst.“

Sie fügte hinzu: „Ich war enttäuscht, dass der Film davon stark beeinflusst wurde und an der Abendkasse nicht gut abschneidet. Aber so geht es. Sie gewinnen einige, Sie verlieren einige.“

Aktualisieren: Gadot hat ihre Kommentare in der Aussage in englischer Sprache geklärt und in Instagram geteilt: „Ich war geehrt, an einem außergewöhnlichen Interview mit inspirierenden Interviewers teilzunehmen, deren Fragen direkt zu Herzen gehen. Manchmal antworten wir auf Fragen aus einem emotionalen Ort. Als der Film herauskam, fühlte ich, dass diejenigen, die gegen Israel kritisierten, mich mit der Aufschrift Israel kritisierte. Ich habe die Frage beantwortet. “

„Natürlich hat der Film nicht nur wegen externer Druck gescheitert“, fügte Gadot hinzu. „Es gibt viele Faktoren, die bestimmen, warum ein Film erfolgreich ist oder scheitert, und der Erfolg ist nie garantiert.“

Am 7. Oktober 2023 startete die Hamas 4.300 Raketen nach Israel. Diese Angriffe töteten 1.200 Menschen und führten dazu, dass 250 israelische Zivilisten und Soldaten als Geisel genommen wurden. Ein Jahr nach dem Angriff hielt Gadot eine Rede in der Anti-Defamation League (via Der Unabhängige), in dem sie diese „um die Welt“ verurteilte, die ein Massaker von Juden feierten, rechtfertigten und jubelten. “

Diese Gesangshemme führte zu Boykottaufrufen von pro-palästinensischen Stimmen und stand in starkem Gegensatz zu Zeglers Social-Media-Unterstützung für Palästina. Ab Juli 2025 hat die Zahl der Todesopfer im Israel-Hamas-Krieg laut Gazas Gesundheitsministerium 60.000 Palästinenser übertroffen.

Dies war jedoch nur eine von mehreren Kontroversen und Kritikpunkten, die den Film umging, einschließlich der Neuinterpretation der sieben Zwerge als „magische Kreaturen“. Schneewittchen Erhielt an der Inlandskasse am Eröffnungswochenende schlechte Überprüfungen und eröffnete an der inländischen Abendkasse auf 42,2 Millionen US-Dollar. In den USA und Kanada erzielte es insgesamt 87,2 Millionen US -Dollar, weltweit von insgesamt 205,7 Millionen US -Dollar gegenüber den gemeldeten Produktionskosten von über 250 Millionen US -Dollar.

Am Sonntag, dem 17. August (über Vielfalt.

„Als der Film herauskam, hatte ich das Gefühl, dass diejenigen, die gegen Israel sind, mich auf eine sehr persönliche, fast viszerale Weise kritisierten“, fuhr sie fort. „Sie haben mich in erster Linie als Israeli gesehen, nicht als Schauspielerin … der Film hat natürlich nicht nur wegen externer Druck gescheitert. Es gibt viele Faktoren, die bestimmen, warum ein Film erfolgreich ist oder scheitert, und der Erfolg ist nie garantiert.“