Terence Stamp, der erfahrene britische Schauspieler, der General Zod in Christopher Reeve spielte Übermensch Filme und verdiente später eine BAFTA für seine Darstellung einer Transfrau in Die Abenteuer von Priscilla, Königin der Wüsteist im Alter von 87 Jahren gestorben.

„Er hinterlässt eine außergewöhnliche Arbeit, sowohl als Schauspieler als auch als Schriftsteller, der die Menschen in einer Erklärung, in der er am Sonntag, den 17. August, seinen Tod, ankündigte, weiterhin Menschen berühren und inspirieren wird. „Wir bitten zu dieser traurigen Zeit um Privatsphäre.

Stamps andere bemerkenswerte auf dem Bildschirm enthaltene Credits enthalten Billy Buddsein Filmdebüt von 1962, für das er eine Oscar -Nominierung für den besten Nebendarsteller erhielt; Die Hauptrolle in Steven Soderberghs Kriminalitätsthriller von 1999 von 1999 Der Kalk; und als Kanzler Finis Valorum in Star Wars Episode I: Die Phantombedrohung.

In jüngerer Zeit erschien Stamp in Filmen wie WalküreAnwesend Große AugenAnwesend Das EinstellungsbüroAnwesend Miss Peregrines Zuhause für besondere KinderUnd Letzte Nacht in Soho. Und in einem Rückruf seiner Arbeit in den Superman-Filmen porträtierte er Clark Kents biologischer Vater Jor-El in 23 Folgen der CW-Serie Smallville.

