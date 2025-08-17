Universal setzt seine Liebesbeziehung mit Film erneut im September fort, wie John Hughes ‚ Der Frühstücksclub wird sein 40 -jähriges Bestehen feiern, indem er am 7. und 10. September in die Kinos zurückkehrt.

Der klassische Film wurde ursprünglich am 15. Februar 1985 veröffentlicht und bietet eine einfache Prämisse, da wir einen Tag mit fünf unwahrscheinlichen Delinquenten verbringen, die gezwungen sind, Haft zu erfüllen, was sich am Ende über ihre Ähnlichkeiten verbindet. Der Film machte die jungen Darsteller Anthony Michael Hall, Emilio Estevez, Molly Ringwald, Ally Sheedy und Judd Nelson in bekannten Namen und zementierten Hughes ‚Status als definierende Stimme in der Welt der jugendlichen Komödien – nicht nur in den 80er Jahren, sondern für alle Zeiten. Und einfache Köpfe „Don’t You (Vergessen Sie mich)“ bleibt eines der großartigen Filmthemen aller Zeiten.

Wie Ringwald im Jahr 2024 bemerkte, gibt es Teile von Der Frühstücksclub Das ist nicht besonders gut gealtert. Aber es bleibt ein beständiger Teil der Filmgeschichte, mit einer ikonischen Sequenz, die Jahrzehnte später zukünftige Kongressabgeordnete dazu inspiriert, herum zu tanzen. Vorab -Tickets sind ab sofort über Fandango erhältlich.

