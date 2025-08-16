Quentin Tarantino war als Filmemacher noch nie so zurückgefordert oder mysteriös, und es ist kaum eine Überraschung, dass nach seiner Entscheidung, seinen geplanten 10. Film zu schließen, schließen. Der FilmkritikerEr hat sich über seinen Grund dafür geöffnet. Wie er dem Podcast der Church of Tarantino sagte: „Jeder Tarantino -Titel verspricht so viel, außer“Der Filmkritiker. ‚ Wer möchte einen Film über einen verdammten Filmkritiker sehen? “

Unabhängig davon, ob Tarantino das Recht hat (als Filmkritiker, muss ich sagen, dass ich seinen Standpunkt sehe), es spricht für den selbst auferlegten Druck, dem er ausgesetzt ist, wenn es um seinen 10. Film geht, den er seit langem erklärt hat, wäre sein letzter. „Ich war begeistert von dem Drehbuch, aber als wir vor der Produktion erreichten, war ich nicht begeistert, das zu dramatisieren, was ich geschrieben habe“, sagte er in dem Podcast. Ein Problem, vielleicht aufgrund seiner anfänglichen Inspiration, die „den langweiligsten Beruf der Welt aufnehmen und es interessant machen“.

Tarantino enthüllte das auch Der Filmkritiker Begann ursprünglich als TV-Serie mit acht Episoden, bevor er sie als Spielfilm überarbeitete, und die Gerüchte darüber, dass es einen Auftritt von Brad Pitts Cliff-Kabine beinhaltete, waren „Bullshit“. Cliff wird jedoch bald auf den Bildschirm zurückkehren, da die Produktion nun im Gange ist Die Abenteuer von Cliff BoothDie Es war einmal… in Hollywood Fortsetzung von Tarantino geschrieben und von David Fincher für Netflix geleitet.

Was den angeblich letzten Film von Tarantino betrifft, bleibt das, was er sein wird, in der Luft. Aber es ist nicht unmöglich, sich vorzustellen Der Filmkritiker seinen Weg zu Fans über ein anderes Medium finden: vielleicht wie Es war einmal… in Hollywoodder Filmemacher und Autor konnten es neu fordern.

