Pete Davidson hatte gerade genug von dem ständigen Gespräch über seinen Schwanz.

Der Schauspieler und der Komiker haben Charlamange Tha Gott in einer kürzlich durchgeführten Episode von geöffnet Der Frühstücksclub über die Besessenheit der Medien mit seiner mutmaßlichen „Big Dick Energy“ in den frühen Jahren seiner Karriere als Darsteller von „Big Dick Energy“ „verlegen“ zu fühlen Samstagabend live. Die Aufmerksamkeit wurde verschärft, nachdem seine Ex-Freundin, Popstar Ariana Grande, in einem gelöschten Tweet scherzte, dass Davidson „wie 10 Zoll“ ist? Nachdem ein Fan nach der Länge eines Songs mit dem Titel „Pete Davidson“ auf ihrem damaligen Album 2018 gefragt wurde, Süßstoff.

„Es war mir peinlich, weil … niemand über Arbeiten gesprochen habe, die ich gemacht habe“, enthüllte er. „Sie sagten nur:“ Oh, das ist der F -Stick. “ Und das tat so weh. “

Als Charlamange Davidsons Behauptungen in Frage stellte („Sie haben viele heiße Küken geschlagen und Sie hatten einen 10-Zoll-Penis“), schob der Schauspieler zurück. „Auf dem Papier klingt das großartig“, sagte er. „Aber es ist peinlich. Weil es Hollywood ist – jeder fickt alle. Jeder datiert alle. Warum konzentrieren sie sich auf mich? Ich bin nur ein Typ, der Dick -Witzen sagt, dass es drogenabhängig ist. Es hat nichts mit Comedy zu tun.“

Verwandte Video

Davidson betonte, dass er, obwohl er sich selbst nicht „zum Opfer“ wollte, auf die Doppelmoral hinweisen wollte: „Wenn das ein Mädchen wäre… würde es einen Marsch dafür geben… im Ernst.“

Der Komiker, der sein erstes Kind mit Model Elsie Hewitt erwartet, spielt derzeit zusammen mit Eddie Murphy in der neuen Heist -Komödie. Der Abholungwas jetzt auf Prime -Video gestreamt wird.