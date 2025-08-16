Cowabunga, Alter! Das Original Teenage Mutant Ninja Turtles Trilogy hat am 16. Dezember einen 4K Ultra HD Remaster erhalten. Vorbestellungen sind noch nicht abgeschlossen.

Das Limited Edition Box Set bietet 4K -Restaurationen von Arrow -Filmen der 1990er Jahre Teenage Mutant Ninja Turtlesdie Fortsetzung von 1991 Das Geheimnis des Oozeund 1993 Teenage Mutant Ninja Turtles III III. Der erste Film enthält auch Remixed Dolby Atmos Surround Audio, während die anderen beiden Remix-DTS-HD MA 5.1-Surround-Audio remixen. Blu-ray-Discs aller drei Filme sind ebenfalls im Paket enthalten.

Darüber hinaus enthält die Kollektion die Kommentare des brandneuen Regisseurs und die Besetzungs- und Crew -Interviews für alle drei Filme sowie eine Sammlerheft mit neuem Schreiben von Simon Ward, John Torrani und John Walsh. Die vollständige Liste der Extras wird am 26. September bekannt gegeben.

Verwandte Video

Unter der Regie von Steve Barron folgte der Originalfilm der Animationsserie, in der Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo zu den Sensationen der Popkultur in die Popkultur -Empfindungen machten, als sie den furchterregenden Shredder unter der Leitung ihres Mentors Splinter übernahm. Seine Fortsetzung stellte New Billains Tokka und Rahzar vor, während der dritte Film die Turtles und den April O’Neil in die Zeit zurück nach feudalem Japan schickte.

In anderen Ninja Turtle News kehrt der erste Film vom 16. bis 21. August in die Kinos zurück. Tickets sind jetzt im Verkauf.

Das TMNT -Franchise ist immer noch stark, mit einer Fortsetzung des Animationsfilms 2023, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhemderzeit in der Entwicklung und am 17. September 2027 in den Kinos eröffnet. Es gibt auch eine R-Rating-Anpassung der Teenage Mutant Ninja Turtles: Der letzte Ronin Handlung in den Werken.

