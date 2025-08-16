Fremde Dinge Die Schöpfer Matt und Ross Duffer, auch bekannt als die Duffer Brothers, haben beschlossen, Netflix für Paramount zu verlassen, berichtet Matthew Belloni von Puck News.

Der Ausgang folgt mehreren Berichten, dass die Duffer -Brüder in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen massiven Vertrag mit Paramount waren, der sowohl Fernseher als auch Film umfasst. Laut Belloni war die „Theaterfilmkomponente der Dealbreaker“.

Die Duffer Brothers haben noch mehrere Projekte, die durch ihre Aufwärtstrends -Produktionsfirma in Netflix kommen, darunter die fünfte und letzte Staffel von Fremde Dingewelches im November Premiere. Sie arbeiten auch an einem Fremde Dinge Animierter Prequel und Live-Action Fremde Dinge Spinoff.