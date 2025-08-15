Ryan Reynolds schickte Marvel -Fans Anfang dieser Woche in einen Raserei, als er das veröffentlichte Rächer Logo mit einem Anarchie -Symbol darüber. Spekulation war, dass der Schauspieler seine Deadpool neckte Avengers: Doomsdayund jetzt Der Hollywood -Reporter hat berichtet, dass dies genau der Fall ist.

Über seine Wärme Vision Vertikale, TH. Forderungsquellen bestätigen, dass Deadpool in erscheinen wird Avengers: Doomsday. Sie fügen jedoch hinzu, dass die Fans jedoch nicht erwarten sollten, dass er sich dem Avengers -Team tatsächlich anschließt. (Exiles, jemand?)

Es wird seit langem angenommen, dass Marvels massive Cast -Rollout Anfang dieses Jahres absichtlich die Namen von der Doomsday Dienstplan. Gegeben, wie tief Deadpool und Wolverine war in Multiverse-Konzepte eingebettet, wie zum Beispiel die Einführung von „Ankerwesen“, es ist nur sinnvoll, dass Reynolds ‚Anti-Hero Teil des Blockbusters sein würde. Wir werden sehen, wer noch in der massiven Besetzung ist, wenn Avengers: Doomsday am 18. Dezember 2026.