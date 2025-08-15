Die erste Folge von Friedensstifter Staffel 2 beginnt mit einer Zusammenfassung, wie es die Fernsehsendungen oft tun. Obwohl es weitgehend auf Szenen aus Staffel 1 beschränkt ist, die Anfang 2022 uraufgeführt wurden, kündigt es sich an, was „zuvor in der DCU“ geschlossen wurde – einschließlich spiritueller 2021er Der Selbstmordkader Und in diesem Sommer Übermensch. Diese Projekte wurden alle vom Autor/Director/DC Studios geleitet, Chef James Gunn. So von Kurs Sie sind alle verbunden.

Dies ist die Popkultur in den 2020er Jahren, in der das flockende Vermögen des Marvel Cinematic Universe nicht zahlreiche andere Franchises daran verhindert hat John Wick und legendärs monsterverse. Was jedoch an DC Studios auffällt, ist der James Gunn -Unterschied: die Rückkehr von Friedensstifterdirekt nach der von Gunn erstellten animierten HBO Max-Serie Kreaturekommandos Und Übermenschetabliert die Stimme des Filmemachers fest als die zentrale, für DCs Gegenwart – und seine Zukunft.

Wie in Staffel 1 von FriedensstifterGunn schrieb jede Episode der Rückkehr der Ultraviolent HBO Max-Serie und leitete auch mehrere Episoden (Greg Mottola, Peter Sollett und Alethea Jones, die mit den anderen umgehen). Die neue Saison konzentriert sich auf Chris Smith (John Cena), den Titel-Superhelden mit einer Vorliebe für harte Rock und läuft in seinen engen Lenginnen herum, während sie auch auseinander spaltet und das eklektische Ensemble, das ihn umgibt, wieder zusammenbringt.

Verwandte Video

Am Ende der ersten Staffel enthüllte der ehemalige operative LEOTA ADEBAYO (Danielle Brooks) die dunkle Natur des Projekts Butterfly Operation She, Chris und andere Mitglieder ihres Teams und ließen die meisten von ihnen jetzt nach Arbeitsplätzen außerhalb der paranormalen Bedrohungsbranche suchten. Zu Beginn der zweiten Staffel versucht Chris, seine nächsten Schritte herauszufinden, während er Sachen wie den Tod seines Vaters (Robert Patrick) und seine komplizierten Gefühle gegenüber Harcourt (Jennifer Holland) verarbeitet. Nichts davon wird einfacher, wenn er über das „Quantenentwicklungsbereich“ seines Vaters über ein anderes Universum stolpert, der mit Türen zu anderen Welten gefüllt ist – und insbesondere eine Tür bietet ihm einen Blick auf ein besseres Leben für sich, das verlockend ist.

Das Verschwören in den ersten fünf Folgen, die Kritikern zur Verfügung gestellt werden Sein zusammen. Danielle Brooks bleibt ein emotionaler Anker für die Serie und bringt viel Humor und Herz mit, während Freddie Stroma in den Exzentrizitäten seines eigenen Verbrechensbekämpfungsvigilante weiterhin Herrlichkeit hat. (Stromas Vorliebe für seltsame Rollen bleibt entzückend: In den letzten zehn Jahren hat der Typ einen preußischen Prinzen, einen Bimbo-Rennwagenfahrer, ein Westeros Nepo-Baby, ein HG-Brunnen, der versehentlich zeitliche Reisen zum modernen New York und eine fiktive Reality-Show-Sucht sucht, nach Liebe gespielt.

Chris ‚Pet Eagly bleibt der beste Vogel, der CGI erzeugen kann, und Steve Agee kehrt auch als John Economos zurück, der jetzt in einer unangenehmen Position gefangen ist, während er weiter für Argus arbeitet, jetzt angeführt von Rick Flagg Sr. (Frank Grillo, wie zuvor in gesehen in Übermensch). Auf dem Gebiet haftet Economos bei den legitim lustigen Tim Meadows als Fleury, der es liebt, sehr schlechte Spitznamen für seine Kollegen zu finden. In der Zwischenzeit weiß Jennifer Holland immer noch, wie man mit Steely Edge in eine Reihe von Dialogen beißt, obwohl die Chemie zwischen ihr und Cena nicht gerade elektrisch ist. Ihre unangenehme Beziehung ist der einzige Teil dieser Show, der sich überhaupt erzwungen anfühlt, was – wenn man bedenkt, wie viele wirklich ausgefallene Ereignisse herumwirbeln – wild zu realisieren ist.

Was den Star der Show angeht, es ist unwahrscheinlich, dass Cena jemals der erste professionelle Wrestler für einen Oscar nominiert wird (Dave Bautista wird ihn wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren zu dieser Leistung schlagen, es sei denn, Dwayne Johnsons Arbeit in Die Smashing -Maschine erweist sich umwerfend). Er ist jedoch als Hauptdarsteller immer noch mehr als fähig – bereit, buchstäblich etwas absurdes zu tun, was Gunn in das Drehbuch schreibt, während er eine emotionale Grundlage für Chris ‚Höhen und Tiefen findet und die Verletzlichkeit des Charakters wirklich auf seinem Gesicht spielen lässt.

Dank dieser Betonung des Charakters sorgen die ersten fünf Folgen für eine ansprechende Staffel des Fernsehens mit einigen beeindruckenden Kampfsequenzen (und einer mit Drogen betriebenen Orgie) angesichts des kleineren Budgets. Dennoch ist alles in das größere Universum verbunden, mit einer überraschenden Menge an Der Selbstmordkader In der Mischung – fast so, als hätte sich Gunn auf seine letztendliche filmische Übernahme des DC -Universums vorbereitet, seit er und Peter Safran die Schlüssel offiziell an das Königreich erhielt.

Das oben erwähnte „zuvor auf …“ geht tatsächlich so weit, eine Szene aus der Friedensstifter Staffel 1 Finale, das ursprünglich Cameos von Jason Momoas Aquaman und Ezra Millers The Flash (scherzte über ein Gerücht über Aquamans Liebe zum Fisch). Die neue Version bringt stattdessen Kameen von einigen ein Übermensch Unterstützung von Spielern (und ein Witz über Erbrochenes, der ehrlich gesagt nicht so lustig ist wie der Aquaman). Es gibt sogar die Rückkehr von Michael Ian Blacks TV -Nachrichten -Moderator von ÜbermenschZusätzlich zu den Auftritten von Gunn -Favoriten wie Michael Rooker und Sean Gunn.

Filmemacher, die auf einer bestimmten Ebene arbeiten, bauen oft ein eigenes hinterhältiges filmisches Universum auf-die Filme von Kevin Smith sind reich an solchen Scherzen und wie viele Quentin Tarantino-Charaktere haben Sie Rauch-Apfel-Zigaretten gesehen? (Die Antwort lautet alle.) Selbst in der MCU konnten viele Regisseure ihre einzigartigen Briefmarken auf ihre Filme setzen – einschließlich Gunn selbst mit dem Wächter der Galaxie Trilogie – Das Franchise hat immer noch einen relativ konsequenten Hausstil.

Im Konzept ist also nichts falsch an allem, was wir von DC Studios gesehen haben sehr zentriert in Gunns Standpunkt. Es wirft jedoch Fragen darüber auf, was in Zukunft passiert, bei Projekten wie Craig Gillespie’s Supergirl (komme Juni 2026) und James Watkins ‚ Tonface (fällig September 2026) am Horizont. Kann dieses Franchise zusätzliche Stimmen umfassen, oder wird Gunn das überschreibende?

Das wäre ehrlich gesagt nicht das Schlimmste, wenn man vermutet, dass das richtige Gleichgewicht gefunden werden kann. Gunns DC -Arbeit war bisher bemerkenswert für die Art und Weise, wie sie die seltsamen Franchise -Unternehmen bis hin zu dem Mann aus Stahl feiert. (Was ist seltsamer, als in einem Umhang herumzufliegen, der nett zu Menschen ist?) Es ist ein neuer Ansatz in dieser aktuellen Landschaft, einer, dass Übermensch Nachgewiesen könnte für das Mainstream -Publikum funktionieren. FriedensstifterIn keiner Weise ist für das Mainstream -Publikum dank seiner Macken und des reifen Inhalts (ich habe die Orgie erwähnt, oder?) In keiner Weise hergestellt.

Doch alles funktioniert gut genug, um zu beweisen, dass Gunn in der Lage ist, in etwas anderen Tönen zu operieren, selbst innerhalb desselben Universums. Und egal in welchem Winkel, er priorisiert den Comic -Spaß. Das ist nach Jahren trostloser Töne und launischer Helden eine wahre Erleichterung.

Friedensstifter Staffel 2 Premiere am 21. August auf HBO Max, wobei die neuen Folgen donnerstags wöchentlich debütieren. Schauen Sie sich den neuesten Trailer unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=f6Aztfi54ou