Genndy Tartakovsky hat Jahrzehnte damit verbracht, die Animationslandschaft mit allem aus zu formen Dexters Labor Zu Samurai JackAber als er sich mit Kyle Meredith zusammensetzte, ging es bei dem Vortrag um seinen ersten Sprung in die unapologetisch erwachsene Animation. Sein neuer Netflix -Film Behoben Folgt einem gutmütigen Hund namens Bull in der letzten wilden Nacht vor seinem geplanten Kastration, sagte ein Prämisse Tartakovsky, dass ihm in einem einzigen Blitzstrichmoment zu ihm gekommen ist. Siebzehn Jahre, mehrere Stellplätze und eine wirklich engagierte Besetzung später. Das Ergebnis ist eine schlüpfrige, aber heartfelt-Komödie, die Cartoons jenseits des TV-sicheren Snarks schiebt. Hören Sie sich oben an, schauen Sie sich unten an oder schauen Sie es sich an, wo Sie Ihre Podcasts erhalten.

Wie Tartakovsky erklärt, der Weg zu der Straße zu Behoben begann mit einer charaktergetriebenen Kumpelfilmidee, die lose von seinen Freunden aus Kindertagen inspiriert wurde und die Studio-Manager darauf bestanden hatten, einen Haken zu benötigen. „Sie sagten vielleicht sogar ein Konzept für Erwachsene“, erinnert er sich. „Und sofort sagte ich:“ Was ist, wenn sie Hunde sind und man herausfindet, dass er morgens kastriert wird? “ Alle lachten und das war es. “

Der Humor kommt aus der Vertrautheit des Hundeverhaltens – etwas, das er schwer abgibt. „Wir alle geben unseren Hunden Stimmen. Wir stellen uns vor, was sie denken, wenn sie einen Baum bellen oder schnüffeln. Das übersetzen in einen animierten Film haben uns endlose Komödien.“ Während diese Komödie fröhlich grafisch grafisch lehnt, hatte Tartakovsky seine eigenen Linien im Sand. „Wir bekommen Bälle, wir bekommen Butlocher, aber keinen Lippenstift“, lacht er. „Das fühlte sich nur eklig an.“ Idris Elba, der Rocco zum Ausdruck brachte, bekam den Löwenanteil des mit dem Euphemismus gefüllten Dialogs, den der Schauspieler von ganzem Herzen umarmte, obwohl er zu dieser Zeit im Gespräch für James Bond war. „Er hat es geliebt“, sagt Tartakovsky. „Eine Rede hatte fünf verschiedene Möglichkeiten, Bälle zu sagen, und er hat es geschafft.“

Nach einem 17-jährigen Kampf um den Film ist Tartakovskys Hoffnung das Behoben Hilft, die Tür für mehr, in den USA ausgerichtete Animation für Erwachsene zu öffnen. Hören Sie sich Genndy Tartakovsky an Behoben und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten. Machen Sie die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… Auf Ihrer Lieblings -Podcast -Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Konsequenz -Podcast -Netzwerk an.

https://www.youtube.com/watch?v=q52eq8izrqw

