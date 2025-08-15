Am Donnerstag kündigte Donald Trump die Empfänger der Ehrungen des Kennedy Centers 2025 an, zu denen der Country -Sänger George Strait, Hard Rock Legends Kiss gehörte. Felsig Star Sylvester Stallone, Broadway -Schauspieler Michael Crawford und Disco -Legende Gloria Gaynor. Berichten zufolge wurde jedoch mindestens einer anderen Person die Ehre angeboten, lehnte jedoch ab.

Pro Die Washington PostTom Cruise zitierte „Planungskonflikte“ als Grund, warum er 2025 nicht in der Lage war, die Ehre in der Ehre in Kennedy zu akzeptieren. Ein Sprecher von Cruise lehnte eine Stellungnahme ab.