Ein Sinead O’Connor -Biopic befindet sich derzeit in der Entwicklung von IE: Entertainment, der irischen Produktionsfirma hinter dem Dokumentarfilm 2022 Nichts vergleichtwie erstmals berichtet von Vielfalt.

Entsprechend VielfaltDer Film wird „O’Connors frühes Leben und Anfänge in der Musikindustrie erforschen“. Es zielt darauf ab, die Geschichte zu erzählen, wie eine junge Frau aus Dublin die Welt übernahm und untersucht, wie ihr globaler Ruhm auf ihrem Talent aufgebaut wurde, aber ihr Name wurde zum Synonym für ihre Bemühungen, auf die Verbrechen der katholischen Kirche und des irischen Staates aufmerksam zu machen.

Mit irische Produktionsfirmen neun Töchter (Lady Macbeth) und sehensämme Filme (Die Kraft des Hundes) Co-produzieren das Biopic, das seit 2022 in Arbeit ist. Es wird vom englischen Filmemacher Josephine Decker geleitet (Shirley) aus einem Drehbuch, das vom irischen Schriftsteller Stacey Gregg geschrieben wurde. Das Projekt hat noch keinen Titel oder keine angekündigte Besetzung.

O’Connor starb 2023 im Alter von 56 Jahren. Sie wird nicht nur als eine durchsichtige Sängerin hinter dem Hit „Nothing Vergleichen 2 u“ erinnert, sondern auch als ausgesprochener Aktivist, der Korruption in der katholischen Kirche und Sexismus in der Musikindustrie übernahm.

