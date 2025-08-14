Einer der faszinierendsten Titel, die diesen Monat in Netflix kommen, ist Die Wahrheit über Jussie Smollett?ein Dokumentarfilm, der verspricht, neue Enthüllungen über seinen angeblichen Angriff von 2019 in Chicago aufzudecken. Vor seiner Veröffentlichung am 22. August hat der Streamer einen neuen Trailer vorgestellt, den Sie unten sehen können.

Beginnend mit dem Abend im Januar 2019, als das mutmaßliche Hassverbrechen stattfand, neckt der Clip ein Interview mit dem ehemaligen Detectives für die Chicagoer Polizeiabteilung Melissa Staples, der sagt: „Ich dachte, es sei ein schreckliches Verbrechen anfangs, bis es auseinander fiel.“

„Einige Dinge haben mich irgendwie als etwas seltsam geschlagen“, fügt der ehemalige Superintendent der Chicagoer Polizeiabteilung Eddie Johnson hinzu. „Wir gingen damals durch den polaren Wirbel. Wer ist auf der Straße und ist da draußen kalt?“

Der Journalist Chelli Stanley weist jedoch auf Beweise hin, die zeigen, dass es vor Ort weiße Männer gab, ein Detail, das der Erzählung widersprechen könnte, die Smollett den Angriff mit Hilfe der Brüder Olabinjo und Abimbola Osundairo orchestrierte.

Die offizielle Logline verspricht, „eine schockierende wahre Geschichte einer angeblich gefälschten Geschichte zu erzählen, die einige jetzt sagen könnten, durch Interviews mit Polizei, Anwälten, Journalisten und Ermittlern, die behaupten, neue Beweise über den Fall aufgedeckt zu haben, sowie Jussie selbst.

Der neue Dokumentarfilm wurde von Gagan Rehill und von den Produzenten hinter früheren Netflix -Dokumentarfilmen geleitet Nicht mit Katzen: Jagen Sie einen Internet -Killer Und Der Zunder Swindler.

Smollett hat bis heute ein Fehlverhalten abgelehnt. Im Mai erreichte er eine Siedlung mit der Stadt Chicago und erklärte sich bereit, 50.000 US -Dollar für den Bau eines helleren Futures Center for the Arts zu spenden.

Diese Siedlung erfolgte vier Jahre nach der Verurteilung von Smollett 2021, die im vergangenen November vor dem Obersten Gerichtshof von Illinois wegen eines Verstoßes gegen ein ordnungsgemäßes Verfahren aufgehoben wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSFASFU7NU0