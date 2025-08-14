Zu Beginn von Spike Lees’s Höchste 2 niedrigsteDavid King (Denzel Washington) ist ein glücklich verheirateter Familienvater und das Handelskönig, das kurz davor war, seinen wichtigsten Deal aller Zeiten zu machen: Rückgewinnung des Eigentums an Stackin ‚Hits, dem Plattenlabel, das ihn zu einem Branchen -Mogul machte, der den größten Namen der Musik entspricht. Sein Geheimnis zum Erfolg? Mit „die besten Ohren im Geschäft“, in der Lage, steigende Talente kurz vor der Größe zu identifizieren.

Um seine Firma zurück zu kaufen, ist David bereit, jeden Cent zu riskieren, den er hat – einschließlich seiner wunderschönen Dumbo Penthouse -Wohnung mit seiner atemberaubenden Aussicht auf Manhattan. Leider ist es genau in diesem Moment, in dem der schlimmste Albtraum eines Elternteils auftritt: David bekommt einen Anruf von jemandem, der behauptet, seinen jugendlichen Sohn Trey (Aubrey Joseph) entführt zu haben, und forderte ein enormes Lösegeld im Austausch für Treys sichere Rückkehr.

Der Haken ist jedoch, dass die Entführer einen Fehler gemacht und den falschen Sohn machten-speziell Treys beste Freundin Kyle (Elijah Wright), die zufällig der Sohn von Davids für immer treuem Fahrer/Bester Freund Paul (Jeffrey Wright-Elijahs Real-Life-Vater) ist. Als es sein Sohn war, der retten musste, zögerte David nicht. Nun, aber…

Verwandte Video

Das ist die Aufstellung für einen musikalisch getriebenen, engen kleinen Thriller, der die Handlung von Akira Kurosawas hochgelobten Handlung remischt Hoch und niedrig für eine neue Branche und eine neue Ära. Lee und der Schriftsteller Alan Fox bleiben wahrer als erwartet für den Film von 1963, während sie immer noch bemerkenswerte Änderungen vornehmen: Im Original arbeitet der Geschäftsmann im Zentrum der Geschichte (gespielt von der legendären Toshiro Mifune) in der Schuhindustrie und die beiden Jungen im Zentrum der Entführungshandlung sind viel jünger. Kurosawa hat auch nicht die Spannung gezogen, über die der Sohn tatsächlich entführt wurde, wie Lee hier tut. Aber alle Änderungen und Updates ereignen sich mit großer Respekt vor der Hommage der ursprünglichen Arbeit.

Der Film fühlt sich jedoch auch als Gelegenheit für Lee an, sich mit der Stadt, die er liebt, und der Kunstform, die sein Leben definiert hat: Sie können seine Liebe zum Machen von Filmen in New York so tiefgreifend spüren, insbesondere in der schillernden Showstopper-Set-Piece des Films, einem miteinander chorografischen Sequenz, das die vollständige Kraft des NYPD gegen ein sehr clever-planungs- und ein gut zittertes Festival und ein gut geplantes Festival-Festival sowie ein gut geplantes Festival anpasst.

Der Film vereint Lee auch mit dem einen mit seiner Karriere identifizierten Schauspieler, und er und Denzel Washington bleiben einer der großen Schauspieler-Regisseur-Paarungen. Lee weiß zu diesem Zeitpunkt, dass Sie manchmal nur das einzige, was Sie tun müssen, um eine Szenenmagie zu machen, eine Kamera auf Washington zu setzen und ihn reißen zu lassen. Es ist so eine einfache Zusicherung, wie das Paar zusammenarbeitet, um Davids Welt zu schaffen, dass es fast eine Überraschung ist, zu erkennen, dass dies nur ihr fünfter Film zusammen ist. Irgendwie scheint es, als hätten sie mehr getan.

Beyond Washington, der sein Charisma auf dem Bildschirm ausschlägt, bietet die Besetzung eine weitere herausragende Leistung von Jeffrey Wright, während sein Charakter im Konflikt zwischen Panik über seinen vermissten Sohn und seiner unsterblichen Treue gegen David lebt und stirbt. Ein perfektes Detail: Paul wird fast ausschließlich gesehen, wie er Stackin ‚Hits-Marken-Track-Anzüge und T-Shirts trägt, seine Loyalität gegenüber seinem Arbeitgeber auf einem fast gleichen Spielfeld mit seinem Glauben.

In der Zwischenzeit kann so schnell wie Rocky einen aufstrebenden Künstler spielen, der versucht, Davids Aufmerksamkeit zu erregen, aber seine Leistung ist sehr die eines Schauspielers zuerst, selbst wenn die Szene auf sein natürliches Rap -Talent zurückgreift. Er ist an bestimmten Stellen fast nervig, auf eine Weise, die gut für seine zukünftige Karriere in diesem Bereich spricht.

Höchste 2 niedrigste Zeichnet nicht ausdrücklich eine Parallele zwischen Lees eigener Karriere und David, vielleicht hat er das Gefühl, dass er seine Berührung verloren hat (etwas, von dem mehr als ein Charakter David beschuldigt). Dennoch stammt eine Macht, die von einem Autor kommt, der weiß, wie gut er ist. Wohingegen Blackkklansman Und Da 5 Bloods waren Geschichten, die sich politisch motivierter anfühlten (nur zu treffend, angesichts der Zeiten, in denen sie gemacht wurden), Höchste 2 niedrigste Fehlen dieser Winkel, vielleicht dank der grün beleuchteten Zeit in einer postpandemischen/vor-2024-Wahlzeit.

Stattdessen ist es ein Filmemachenflex, der festlegt, wie gut in den Grundlagen Lee bleibt. Zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht viele Genres, in denen er nicht gespielt hat, und hat sich als geschickt mit einem Konzertfilm wie David Byrne als geschickt ausgewirkt Amerikanische Utopie Wie er mit Dokumentarfilm ist – und wenn er ein solches Projekt annimmt, macht sein Selbstvertrauen die Ergebnisse, mangels eines besseren Wortes, köstlich. Ein reichhaltiges Fest für Cinephiles, gefüllt mit Liebe zum Handwerk, das Filme wie dieses ermöglicht.

Höchste 2 niedrigste Debüts in den Kinos ab Freitag, dem 15. August. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.