Eminem kann nicht nur viele große Wörter mit Silber reimen, sondern der Rap -Gott liefert auch einen beeindruckend überzeugenden Dokumentarfilm. Nach seinem Debüt von SXSW London im Juni und einer begrenzten Theaterveröffentlichung Anfang dieses Monats, dem Eminem-produzierten, produziert Stans Der Dokumentarfilm wird ausschließlich über Paramount+ ab Dienstag, 26. August, streamen. Im Ernst, was reimt sich mit „Muss beobachten“?

Sie kennen die Partitur bereits: „Stan“ debütierte bei ewig großer 2000er Jahre Die Marshall Mathers LPund gab der Welt sofort eine Sprache, um obsessive Fans und die komplizierte Beziehung zwischen Künstler und Audienz zu diskutieren und zu erforschen. (Im wahrsten Sinne des Wortes, als „Stans“ 2017 in das Oxford English Dictionary eintraten.)

Regie von Emmy ausgezeichnetem Autor/Journalist Steven Leckart, Stans Untersucht die „komplizierte Beziehung zwischen einem der privaten Künstler der Welt und seiner massiven öffentlichen Person“ fachmännisch. Es stützt sich hauptsächlich auf Archivmaterial und brandneue Interviews, um eng und unerschütterlich in „Eminems Karriere und das leidenschaftliche Publikum, das mit ihm gewachsen ist“ zu tauchen. Außerdem sehen wir, wie Devon Sawa seine Rolle als Stan aus dem Musikvideo als Teil der „stilisierten Erholungen“ des Films zusammen mit Interviews mit realen „Stans“, die ihre eigene halbbeobachtete Liebe für die Hip-Hop-Legende teilen, übernommen. Das Endergebnis ist ein filmisches Erlebnis, das einen scharfen Einblick in das einzigartige Fandom um Eminem bietet.

„“ Stan „ist einer der unkonventionellsten Songs, die jemals geschrieben wurden, in denen die Geschichte hauptsächlich aus der Sicht eines Fans erzählt wird. Dieser Film war also eine unglaubliche Gelegenheit, einen einzigartigen Ansatz zu finden“, sagte Leckart in einer Erklärung. „Wir kamen immer wieder zu einer Lyrik aus dem Lied zurück: ‚Ich bin genau wie du.‘ Fans, die das gleiche Gefühl widerspiegeln, tragen einen Großteil des Films.

Stans Wird dann am Mittwoch, den 27. August, in Großbritannien debütieren, bevor er am 3. Oktober weltweit (Australien, Italien, Frankreich, Deutschland, Schweiz und Österreich) startet.

In anderen Nachrichten „Eminem at the Cinema“ erscheint der Rap-Gott in den kürzlich veröffentlichten Nachrichten Happy Gilmore 2wo er nicht gerade ein „Fan“ von Mr. Gilmore ist. Er wurde kürzlich auch ein Großvater – vielleicht wird der kleine Tyke irgendwann den „aufschlussreichen, nervösen und entwaffnend persönlichen“ Doc beobachten und eine existenzielle Krise über ihren geliebten Blick auf die Krise haben.

Überprüfen Sie die Stans Trailer unten, bevor Sie später in diesem Monat Ihre eigene Uhrenparty veranstalten.

https://www.youtube.com/watch?v=78xgzeytwsg