Der Depeche -Modus kommt zu einem großen Bildschirm in Ihrer Nähe.

Der neue Konzertfilm der legendären Synth-Rockers, Depeche -Modus: mwird am Dienstag, den 28. Oktober, in Cinemas und IMAX Worldwide für ein begrenztes Theaterveranstaltung veröffentlicht. Der Film unter der Regie des preisgekrönten mexikanischen Filmemachers Fernando Frias zeigt mehr als 2500 Bildschirme in 60 Ländern auf der ganzen Welt. Tickets werden ab dem 17. September zum Verkauf angeboten.

Depeche -Modus: mdas auf das diesjährige Tribeca-Festival positiv reagiert wurde, basiert auf dem Filmmaterial der drei ausverkauften MEXIKO-Stadt-Foro-Sol-Stadions-Shows der Band auf der „Memento Mori Tour“ 2023-2024.

Der Film verspricht, Dave Gahan, Martin Gore und Firma zu liefern, die Depeche -Modus -Hits live aufführen, „während er sich mit der tiefgreifenden Verbindung zwischen Musik, Sterblichkeit und mexikanischer Tradition befasst“, so eine Pressemitteilung.

„In seinem Kern unserem neuen Film M Es handelt sich um die tiefe Verbindung zwischen Musik, Kultur und Menschen, sagte Gahan.

„Memento Mori Tour“ von DePeche Mode hat die Band mehr als drei Millionen Fans in 112 Shows auf der ganzen Welt gespielt.

Anfang dieses Monats forderten die Fans in der Heimatstadt Basildon, England, den Depeche -Modus in ihrem Geburtsort offiziell anerkannt.