Wir setzten uns mit Good Charlottes Zwillingsfäußerchen, Benji und Joel Madden, zusammen, um die Reise zu besprechen, die sie zu ihrem ersten Album seit acht Jahren führte. Motel du Cap. Die Brüder sind tiefgreifend, wie sich ihre Lebenseinstellung seit ihrem selbstbetitelten Debüt vor 25 Jahren entwickelt hat und wie sich dies auf ihre Herangehensweise an ihre Arbeit ausgewirkt hat. Es geht über die neue Musik über Unternehmen wie ihre Management Company MDDN und Livestreaming Platform Veeps hinaus. Unabhängig von dem neuen Unternehmen, das sie angehen, ist ihr Ziel das gleiche: Liebe die Arbeit.

Sie können unsere Funktion mit der Band für die ganze Geschichte lesen, aber die Maddens hatten so viel mehr zu sagen. Sie können oben sehen, wie sie über die Hochzeit sprechen, die Good Charlotte, ihr Engagement für die Familie, ihren Antrieb, die richtigen Absichten aufrechtzuerhalten, und wie alles in sich ging Motel du Cap. Im Folgenden finden Sie auch ein Q & A -Transkript des Interviews, das für Länge und Klarheit bearbeitet wurde.

Wenn Sie sich dem 25 -jährigen Jubiläum Ihres Debüts nähern und mit Ihrem ersten Album seit acht Jahren zurückkehren, scheinen Sie wirklich zu wissen, wo Sie sind. Wie haben Sie Ihre Köpfe gerade aufbewahrt, besonders wenn Sie reaktivieren? Motel du Cap?

Joel Madden: Das ist ein großes Kompliment, denn ich denke, dass ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, das uns nicht dazu förderte, emotional stabil zu sein, sicher zu sein, selbstbewusst zu sein und viele Dinge zu sein. Und das ist keiner eigenen Schuld; Dies sind Menschen, die Produkte ihrer Umwelt waren, und es handelte sich um Generationentrauma, Generationenabhängigkeit, echte Schmerzen und Leiden von Generationen. Schon früh hatten wir gute Leute, die versuchten zu heilen, und sie wussten nicht, wie … unsere Familie war nicht anders als jede andere amerikanische Familie, die nur versuchte, durchzukommen, es besser zu machen, es zu machen, es zu schaffen, traf sich aber auf dem ganzen Weg mit einer Form von Hindernissen. Die Kausalität des Lebens war für uns nicht da. Es war religiöser, also war es wie, wir beten und dann werden wir es vielleicht bekommen.

Die Dinge waren also verwirrend, und sie kam aus dieser Verwirrung, in jungen Jahren direkt zu Hause zu verlassen, und versuchte, es mit unserer Band zu schaffen. Das erste Kapitel von Good Charlotte, das die Welt lesen würde, sind die Aufzeichnungen eins bis fünf – aber dann haben wir diese Fahrt von der Fahrt gestoßen. Ich würde sagen, in 2011, 2012, ’13 haben wir uns sehr klar entschieden, dass wir aufhören müssen. Wir müssen eine neue Art zu leben. Und es war nicht so, dass es schrecklich war. Ich meine, alle unsere Träume waren wahr geworden. Es war so, dass es die Probleme nicht wirklich behoben hat.

Ich und Benji haben sich sehr hart bemüht und viel Arbeit in persönliches Wachstum gebracht und nur versuchten zu verstehen, was es bedeutet, eine Person zu sein und zu leben und zu wachsen und sich gut zu fühlen. Einiges davon haben wir durch gute Charlotte gelernt – großartige Ausbildung, Reisen und Aufbau eines Geschäfts -, aber wir waren nicht super bewusst. Ich spreche nicht nur über die Therapie. Ich spreche davon, anzuhalten und auf Ihr Leben zu schauen und zu gehen. „Was für ein Leben möchte ich bauen? Wie möchte ich leben?

Für mich fand ich Glück und Erfolg in meiner Ehe und mit Kindern und mit meinen Brüdern zu gründen. Wir lieben es, zusammenzuarbeiten und mit anderen Künstlern zu arbeiten. Ich habe viel Freude darüber. Wir sind immer noch in der Musik, wir sind immer noch in Unterhaltung, aber wir mussten neu definieren, was Erfolg für uns bedeutete. Jetzt sind wir Mitte vierzig – ich versuche es nicht nicht in meinen vierziger Jahren sein. Ich versuche nicht, etwas anderes zu tun, als ich zu sein und mit meinen Ideen am besten an der Welt teilzunehmen. Gelegentlich tun Sie etwas und die Leute gehen: „Das war cool“, und das fühlt sich großartig an. Aber die meiste Zeit sehen die Leute nicht die meisten Dinge, die Sie tun. Und ich bin vollkommen zufrieden damit, weil wir jeden Tag zur Arbeit gehen und wir lieben, woran wir arbeiten.